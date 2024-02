Encontro de Blocos de Rua abre carnaval nesta sexta (09)

Na sexta-feira (09), a Praça Cívica será palco do aguardado 16º Encontro de Blocos de Rua da Cultura Popular. O evento, realizado pela Associação Coró de Pau, conta com o apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

“Estamos entusiasmados em promover mais uma edição do Encontro de Blocos, que desde 2007 promove a cultura popular goianiense através da música e da arte”, afirma a produtora da Associação Coró de Pau, Geovanna Tavares. O evento será gratuito e aberto ao público em geral. Ao todo, 13 blocos prometem animar o público com música e dança.

Além da Secult, o 16° Encontro de Blocos de Rua da Cultura Popular conta com o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA) e do mandato da vereadora Sabrina Garcez.

Conquista

Este ano marca o primeiro Encontro de Blocos realizado após sua inclusão no Calendário Oficial de Eventos do Município de Goiânia. A Lei nº 11.118, sancionada em dezembro de 2023, é de autoria da vereadora Sabrina Garcez. De acordo com a nova legislação, o evento passa a ser celebrado, anualmente, na sexta-feira em que se inicia o carnaval de rua.

“Há anos buscávamos garantir que o Encontro de Blocos acontecesse, independentemente da gestão que estivesse à frente da prefeitura. Com o apoio da vereadora Sabrina, conseguimos esse importante reconhecimento e o respaldo necessário para manter viva a tradição do evento em nossa Capital”, explicou.

Confira as atrações oficiais do 16º Encontro de Blocos de Rua da Cultura Popular

– Bloco Coró de Pau

– Bloco Coró Mulher

– Bloco Desencuca

– Bloco Do Caçador

– Bloco Vida Seca

– Bloco Negróide Baque Cerrado

– Bloco Não É Não

– Bloco Veraneio

– Bloco da Capivara

– Bloco/Grupo Fuliaços (Circo Lahetô)

– Bloco Sambagô

– Bloco Acadêmicos

– Bloco Deu Liga