O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) confirmou aquilo que nós goianienses já esperávamos: Goiânia, definitivamente, ficou entre as capitais mais quentes do Brasil no ano de 2023. Segundo os dados, a capital teve aumento de 3,64ºC na temperatura, perdendo somente para Brasília e Belo Horizonte.

De acordo com os pesquisadores, o ano passado foi o mais quente da história, com pico de calor registrado no mês de novembro.