Ação dá ingressos do festival Deu Praia a doadores de sangue

Por iniciativa do Governo de Goiás, as pessoas que doarem sangue na próxima semana serão convidadas especiais para os shows do festival Deu Praia. A ação, realizada por meio das Secretarias de Estado da Cultura (Secult), da Saúde (SES) e Hemocentro, começa hoje e vai até sexta-feira, 15. O objetivo é aumentar o estoque do banco de sangue da unidade e democratizar o acesso ao evento.

Serão disponibilizados para essa ação 500 ingressos para as diferentes atrações do evento. Cada doador que concluir a doação de sangue tem direito a um ingresso.

O secretário de Estado da Saúde, Sérgio Vencio, destaca que a parceria da Secult com o Hemocentro vai contribuir muito para a manutenção dos estoques de sangue da rede que atende 222 unidades de saúde no estado de Goiás. “Quem está há algum tempo sem doar ou quem nunca doou é nosso convidado para fazer a sua doação, lembrando que esse ato pode salvar até quatro vidas”, diz.

Como participar?

Para ganhar o ingresso é necessário fazer o agendamento da doação de sangue no site do hemocentro através do link https://agenda.hemocentro.org.br/secultdeupraia. Durante o agendamento é importante observar o dia de doação correspondente ao ingresso do show que o doador deseja.

Depois, é só ir no dia e horário agendado até o endereço da coleta de sangue. Vale ressaltar que apenas o agendamento não garante o direito ao ingresso. Ao final do gesto solidário, os ingressos serão disponibilizados por e-mail conforme a demanda espontânea de doação.

Na segunda e terça-feira, as doações serão feitas na Unidade Móvel do Hemocentro que estará no Centro Cultural Oscar Niemeyer, das 8h às 16 horas.

Na quarta, quinta e sexta-feira (12, 13 e 14/7), os doadores voluntários podem procurar a unidade do Hemocentro Coordenador, em Goiânia, das 8h às 17h, para doação e retirada dos ingressos que serão encaminhados por e-mail.

Cronogramas da coleta e disponibilidade dos ingressos

Segunda, 10/7

8h às 16h – Espetáculo Auto da Compadecida – 100 ingressos

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Terça, 11/7

8h às 16h – Show Vanessa da Mata – 50 ingressos

Barão 40 anos – 50 ingressos

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Quarta, 12/7

8h às 17h – Banda Eva + Rooftime – 50 ingressos

Atitude 67 – 50 ingressos

Local: Hemocentro Coordenador, Av. Anhanguera, 7.323 – St. Coimbra – Goiânia – GO

Quinta, 13/7

8h às 17h – Maneva + Projota – 50 ingressos

Paulo e Natahan – 50 ingressos

Local: Hemocentro Coordenador, Av. Anhanguera, 7.323 – St. Coimbra – Goiânia – GO

Sexta, 14/7

8h às 17h- Seu Jorge – 50 ingressos

Tomate – 50 ingressos

Local: Hemocentro Coordenador, Av. Anhanguera, 7.323 – St. Coimbra – Goiânia – GO

Critérios para doação:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos, precisam de autorização)

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Apresentar documento com foto emitido por órgão oficial.

Impedimentos temporários: