24ª campanha de vacinação contra gripe inicia em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia, nesta segunda-feira, 04, a 24ª campanha de vacinação contra a gripe. As doses estarão disponíveis das 08h às 17h, em 71 salas de vacinas de rotina e, das 08h às 16h, no Clube da Caixa Econômica Federal, na Avenida T-1, 1155, Quadra 53, Setor Bueno.

A estimativa é que 519.378 moradores da capital façam parte dos grupos prioritários para a vacinação. Em razão da grande demanda por vacinas de rotina, o Centro Municipal de Vacinação (CMV) não aplicará doses contra a gripe e nem Covid-19.

Em atenção ao cronograma do Ministério da Saúde (MS), a 24ª Campanha de Vacinação contra a Influenza terá duas etapas: a primeira fase vai até 30/04, e será direcionada aos idosos com 60 anos ou mais de idade, e trabalhadores da saúde.

Na segunda etapa, de 02/05 a 03/06, as doses serão destinadas às crianças de seis meses a menores de 05 anos (04 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficientes permanentes, além das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas, dentre outros.

O prefeito Rogério Cruz chama atenção para a importância da vacina. “A imunização anual reduz as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza; com isso, diminui também o impacto sobre o sistema de saúde, em especial, neste momento de pandemia que ainda estamos vivendo”, destaca. “Pedimos à população que se comprometa com a vacina contra a gripe, como tem sido com a imunização contra Covid-19”, solicita.

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2022 é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. O dia D de mobilização nacional está marcado para 30 de abril, e a meta do MS é imunizar 90% das pessoas incluídas nos grupos prioritários. Em 2021, Goiânia vacinou 73,5% do público-alvo. “As pessoas estavam mais preocupadas em tomar a vacina contra a Covid-19, mas neste ano acreditamos que será diferente, uma vez que a pandemia desacelerou”, avalia o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

Cronograma da 24ª Campanha de Vacinação contra a Influenza, e estimativa do total de pessoas de cada grupo alvo

Primeira etapa – 04 a 30/04

207.706 idosos com 60 anos ou mais;

69.373 trabalhadores da saúde;

Segunda etapa – de 02/05 a 03/06

59.665 crianças (6 meses a < de 5 anos);

14.486 gestantes;

2.382 puérperas;

19.296 professores;

72.452 pessoas com comorbidades;

45.639 pessoas com deficiência permanente;

303 adolescentes e jovens de 12 a 21 anos com medidas protetivas;

6.068 forças de segurança

Além de caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, e outros cujo número não é estimado.

Locais de vacinação contra Influenza