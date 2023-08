Dia dos Pais tem projeção de vendas de R$ 254 Milhões, diz Sindilojas

Comércio em Goiás prevê R$ 254 milhões em vendas no Dia dos Pais deste ano, um aumento de quase 4% em relação a 2022, de acordo com o Sindilojas-GO. Segundo a pesquisa da CNC, Goiás é o 8º estado com maior expectativa de vendas para essa data. Itens como roupas, calçados e eletroeletrônicos devem ser os mais buscados pelos consumidores até 13 de agosto, tanto a nível nacional quanto em Goiás.

O presidente do Sindilojas-GO, Cristiano Caixeta, destaca a importância do Dia dos Pais para o comércio, considerando-o a quarta data mais relevante para as vendas. Ele também menciona que o desempenho nessa data ajuda os lojistas a avaliarem a demanda por contratações temporárias para eventos subsequentes, como o Dia das Crianças, Black Friday e Natal.

O Sindilojas-GO está conduzindo um levantamento sobre contratações temporárias em Goiás, além de preparar um treinamento gratuito para candidatos a trabalhos temporários, visando a qualificação da mão de obra nas lojas do varejo e aumentando as oportunidades de recolocação no mercado de trabalho.

A CNC estima 10,3 mil contratações temporárias em todo o Brasil apenas para o Dia dos Pais deste ano.