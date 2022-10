300 brinquedos são arrecadados e doados para crianças em situação de vulnerabilidade

Uma ação social reuniu 300 unidades de brinquedos na última semana, que foram distribuídos para crianças em situação de vulnerabilidade em Goiânia e região Metropolitana. A iniciativa é da ABL Prime e contou com a colaboração de dos diretores, colaboradores e parceiros.

Cerca de 150 unidades receberam brinquedos arrecadados foram entregues no último dia 14 de outubro, para o Residencial Professor Niso Prego, unidade de acolhimento institucional provisório para crianças afastadas do convívio familiar ou abandonadas. Na mesma ação, as crianças da ocupação Beira da Mata, localizada no Bairro Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, também foram beneficiadas.

Já no dia 19 de outubro, a ABL Prime realizou uma visita na Central Única das Favelas (CUFA), efetuando a entrega de mais 150 brinquedos, que foram brincar brinquedos destinados a crianças que recebem o auxílio da instituição. A CUFA proporciona a possibilidade de expressões, opiniões, busca por soluções e ainda é responsável por incentivar a prática de esportes, cultura, lazer, empreendedorismo e solidariedade.

De acordo com o sócio-diretor da ABL Prime, Fernando Fonseca, a ação faz parte das práticas solidárias presentes durante todo o ano na organização.