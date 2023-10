35 bairros de Goiânia e Aparecida podem ficar sem água nesta quinta

Manutenções programadas da Saneago devem deixar 35 bairros de Goiânia e Aparecida desabastecidos nesta quinta-feira (19).

Em Goiânia, equipes técnicas farão manutenção no sistema de abastecimento de água na região oeste das 7h às 17h30. Os trabalhos são para instalação de um medidor para diminuir as perdas de água na distribuição. Já em Aparecida de Goiânia, o abastecimento de água será interrompido porque a Equatorial fará o desligamento programado do sistema elétrico em unidades do Sistema de Abastecimento de Água Independência Mansões, das 8h às 14h. O reabastecimento ocorrerá gradualmente após a finalização dos serviços.

Confira a lista dos bairros afetados:

Goiânia

Conjunto Vera Cruz

Residencial Imperial

Residencial Mendanha

Residencial Nova Autora

Residencial Portinari

Residencial Tuzimoto

Setor das Nações

Aparecida de Goiânia