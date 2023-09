O Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves (CARA), da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), realizará um evento especial no nesta sexta-feira, 29, às 14 horas, para marcar os 36 anos do acidente com o Césio 137. O encontro, que reunirá pacientes, profissionais da saúde e membros da comunidade, tem como objetivo relembrar o maior acidente radiológico do mundo. Além de ser um momento de reflexão, o evento também destaca o compromisso contínuo do CARA em oferecer apoio às vítimas e suas famílias.

A programação do evento inclui uma exposição de fotografias que capturam os momentos do acidente, permitindo que os presentes tenham uma visão clara dos eventos que ocorreram há 36 anos. Um dos destaques do encontro será o lançamento da versão revisada da “Fotorreportagem do acidente com Césio 137”.

De acordo com o físico nuclear responsável pela descoberta do acidente, Walter Mendes Ferreira, o impacto não apenas reformulou as estratégias de resposta a emergências, mas também influenciou as políticas de segurança nuclear no Brasil. “O aprendizado com esse acidente continua influenciando entidades, como a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), e o próprio Estado de Goiás. Precisamos preservar essa memória e compartilhá-la com as futuras gerações para que compreendam a gravidade do evento”, destaca Walter ao falar da importância de manter viva a memória do acidente.

Pacientes são acolhidos no CARA

O Instituto disponibiliza cinco serviços essenciais, incluindo odontologia, psicologia, serviço social, enfermagem e medicina. A demanda mais alta concentra-se na área médica, especialmente em ginecologia, cardiologia e geriatria. O corpo clínico é composto por uma equipe de dez médicos e atende um total de 1.075 pacientes, distribuídos em 12 grupos com base em critérios como exposição à radiação e natureza do incidente. Adotando uma abordagem integral, o instituto oferece atendimento personalizado, consultas regulares e, adicionalmente, o acesso facilitado aos benefícios oferecidos pelo Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo/Saúde) está assegurado.

“Estou há 31 anos como paciente do CARA, e minha experiência tem sido excelente. Aqui, tive a oportunidade de realizar dois partos, com o Dr. Helder e a Dra. Juliana, e, desde então, meus filhos têm recebido cuidados médicos abrangentes e de alta qualidade, raramente precisamos recorrer a consultas particulares pelo Ipasgo. Todos no CARA têm demonstrado uma dedicação incrível em garantir o nosso bem-estar e o dos nossos filhos ao longo desses anos”, disse a paciente Mariana de Oliveira Mundim.

O clínico geral José William de Oliveira, com 35 anos de experiência no instituto, enfatiza o compromisso do mesmo em oferecer um suporte completo, envolvendo assistência médica, psicológica, social e legal. “O objetivo é garantir que as vítimas e suas famílias sejam devidamente amparadas e tenham acesso aos recursos necessários para sua recuperação e qualidade de vida”, finaliza.