Fim de semana deve ser de chuva intensa em Goiás

O estado de Goiás deve enfrentar fortes chuvas neste fim de semana, com um alerta emitido pelo Inmet. As áreas de instabilidade, formadas pela combinação de calor e umidade, podem resultar em pancadas de chuvas em áreas isoladas.

Neste sábado, 24, as chuvas podem atingir 50 mm/dia, acompanhadas por rajadas de vento acima de 60 km/h e raios. A região centro-norte do Estado é a mais provável de receber essas chuvas intensas. As pancadas de chuvas em áreas isoladas devem continuar no domingo, 25.

O alerta amarelo, indicando chuvas intensas, pode resultar em corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e enxurradas. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.

Previsão do Tempo por Região

Neste sábado, 24, a temperatura nas regiões Oeste e Norte varia entre 23°C e 33°C. Nas demais regiões – Leste, Sudoeste, Central e Sul – a previsão é de variação entre 18ºC e 32°C.

No domingo, 25, as regiões Oeste e Norte têm mínima de 23°C e máxima de 32°C e a região Leste varia entre 18°C e 32°C. As outras regiões do Estado – Sudoeste, Central e Sul – têm previsão de mínima de 19°C e máxima de 32°C.