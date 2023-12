40% do furto de energia em Goiás se concentra em 5 municípios

Dados da Equatorial revelaram que 40% dos casos de furto de energia em Goiás estão concentrados em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás e Luziânia.

De janeiro a outubro deste ano, a companhia inspecionou 173 mil unidades consumidoras, entre residências, comércios e indústrias com suspeitas de fraudes em todo o Estado. Dessas, cerca de 83 mil apresentaram alguma irregularidade e foram regularizadas após inspeção da distribuidora. Em Goiás, essas ações recuperaram 24 Gigawatt-hora (GWh), energia suficiente para abastecer, por exemplo, todo o município de Caldas Novas por um mês.

A companhia está trabalhando em parceria com as autoridades policiais do Estado e realizado ações de combate ao furto. Até o momento foram realizadas 136 operações, que resultaram em 100 prisões. Somente em Goiânia e na Região Metropolitana foram inspecionadas, de janeiro a outubro, 44 mil unidades consumidoras. Desse total, 23 mil apresentaram alguma irregularidade na medição.

O gerente de serviço técnico comercial da Equatorial Goiás, Pabllo Barbosa, explica que além de ser crime, com pena prevista de reclusão e multa, o furto de energia, popularmente conhecido como “gato”, prejudica diretamente a qualidade do fornecimento de energia e põe em risco a segurança da população, podendo causar graves acidentes, principalmente com as pessoas que manipulam a rede elétrica sem a capacitação adequada e os devidos cuidados. “Essa prática ilícita pode resultar em acidentes graves, especialmente quando realizada por pessoas sem a devida capacitação e autorização para intervir na rede elétrica”, afirma.

As ligações irregulares sobrecarregam a rede elétrica, aumentando o risco de curtos-circuitos que, por sua vez, podem causar oscilações, interrupções no fornecimento de energia e até mesmo queima de equipamentos. Isso prejudica não apenas aqueles que realizam tais ligações, mas também os clientes regulares da companhia, comprometendo a qualidade do serviço prestado.

Apoio no combate ao furto de energia

Os clientes da Equatorial Goiás podem e devem ajudar a companhia no combate às fraudes e furtos de energia por meio de denúncias na Central de Atendimento da companhia – 0800 062 0196. Não é necessário se identificar.