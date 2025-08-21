Quinta-feira será marcada por calor e baixa umidade do ar

A quinta-feira será marcada pelo calor de até 38 graus em Goiás, na Região Oeste do estado, combinado com a baixa umidade relativa do ar, que traz riscos à saúde. Para completar, Goiás também está em alerta máximo para o risco de incêndios, que atinge nível crítico. O estado está sob alerta amarelo para a baixa umidade relativa do ar, abaixo de 20%, o que pode ser muito prejudicial à saúde. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

O calor também será intenso na Região Norte do Estado, com os termômetros chegando a 37 graus, e na Região Central, com 35 graus. Nas Regiões Sul e Sudoeste, a máxima será de 34 graus. As cidades mais quentes nesta terça-feira serão Araguapaz e Porangatu, com máximas previstas de 37 graus. Em Aruanã e Montes Claros, a máxima chegará a 36 graus. Em Itumbiara, Flores de Goiás, Rubiataba e Iporá, os termômetros marcarão 34 graus no meio da tarde. As mínimas previstas são para Jataí, com 15 graus, e Ipameri, Morrinhos, Formosa e Davinópolis, com 16 graus.

Goiânia terá uma quinta-feira com predomínio de sol, com temperatura mínima de 19 graus e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 18% e 65%. O nascer do sol será às 6h31 e o pôr do sol, às 18h09.

Goiás permanece em estado de alerta para a baixa umidade relativa do ar, abaixo de 20%, o que demanda mais cuidados, associada às altas temperaturas. A situação demanda cuidados especiais, principalmente em relação à hidratação, que deve ser abundante, e a evitar a exposição ao sol nas horas mais críticas.

Cuidados

Para evitar riscos à saúde, o Ministério da Saúde faz algumas recomendações:

Ande sempre com uma garrafinha de água;

Para ter uma noção da quantidade de água que você deve beber ao longo do dia, multiplique o seu peso por 35ml;

Não vale beber 2 litros de água de uma vez, o consumo deve ser fracionado;

A temperatura da bebida indefere na hidratação, porém, não vale achar que beber 2 litros de chá ou café é a mesma coisa que beber dois litros de água;

A água que ingerimos deve vir predominantemente do consumo de água como tal e da água contida nos alimentos e preparações culinárias.

Veja também:

Lideranças do União Brasil fazem acenos a Caiado, de olho em 2026