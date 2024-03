74% dos goianienses devem ir às compras nesta Páscoa

A Páscoa de 2024 deve ser movimentada no comércio de Goiânia. O apontamento é de uma sondagem realizada pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) da capital. Ao todo, 74% dos consumidores pretendem presentear na data – quase 700 mil pessoas. Neste ano, o ticket médio da comemoração vai girar em torno de R$ 90, com média de compra de três produtos por cliente. Levando em consideração a população economicamente ativa e excluindo o comércio de turismo ou compras, devem ser injetados mais de R$ 72 milhões na economia local.

Na comparação com 2023, a maioria dos participantes (41%) informou que investirá na compra do presente o mesmo valor do ano passado, para 16% o gasto será maior e para 16% menor. “No último mês tivemos uma queda expressiva da inadimplência na capital, fator que favorece a movimentação do comércio para a data. Por ser a primeira comemoração do ano, teremos a partir de agora um termômetro para sentir como serão as vendas no comércio ao longo dos próximos meses”, explica o presidente da CDL Goiânia, Geovar Pereira.

Mais de 90% devem fazer pesquisa de preço

A sondagem indicou que 26% dos consumidores vão presentear os companheiros – cônjuges ou namorados. Na sequência, os filhos ou enteados serão os mais presenteados, com 22% da intenção. Na escolha dos produtos, os mais mencionados foram os ovos de chocolate (67%), caixas de bombons (15%) e barras de chocolate (13%). Devido à diversidade dos itens disponíveis no comércio para a Páscoa, 92% dos respondentes afirmaram que irão fazer pesquisa de preço antes de efetuar a compra.

Locais, formas de pagamento e data da compra

Quando perguntados sobre o local de compra, 82% dos participantes informaram que pretendem ir presencialmente às lojas. Destes, 42% disseram que irão realizar as compras em shoppings, 31% afirmaram que irão às lojas de rua e 24% ainda não decidiram o local. Como diferencial para decisão da compra, 52% falaram que procuram por melhores preços e promoções, seguidos por 22% que apontaram a qualidade do produto como fator decisivo.

O pagamento à vista do presente da Páscoa aparece em primeiro lugar na preferência, com 76%. Na sequência está o pagamento parcelado, com 24%. Dentre as formas de pagamento à vista, o cartão de crédito representa 40%, seguido por Pix ou dinheiro, com 36%.

“Diferente de outras datas comemorativas, notamos aqui uma tendência maior para o pagamento à vista. Isso pode ser explicado pelo valor dos itens da Páscoa, um pouco menor na comparação com outros presentes de outras datas, e também pelo tipo de produto que, na maioria das vezes, é do gênero alimentício”, detalha Geovar.

Sobre a data de maior movimentação no comércio, os entrevistados da sondagem apontaram que os dias que vão de 14 a 24 de março devem receber um número maior de compradores (36%). Outros 24% pretendem ir às compras antes do dia 14 de março e 21% afirmaram que irão comprar entre os dias 24 e 29 de março.