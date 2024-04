A convite de Caiado e Mabel, Kitão anuncia retorno ao União Brasil

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e o presidente da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg) fizeram, pessoalmente, convite ao vereador Lucas Kitão para deixar o PSD e se filiar ao partido de Caiado. Ele e Mabel irão juntos, na tarde de hoje, ao diretório do partido para assinarem suas fichas de filiação. Na ocasião, Kitão deverá anunciar a retirada de sua pré-candidatura a prefeito para aderir ao nome da base do Palácio das Esmeraldas.

O vereador avaliou que o nome de Mabel é o que mais agrega entre todos os que foram cogitados pelo governador. “Temos que trabalhar unidos por Goiânia, abrir mão de nossos projetos pessoais e dar espaço para o diálogo em torno das demandas da população”, afirma.

Segundo Kitão, o convite partiu do próprio governador Ronaldo Caiado e do presidente da Fieg, após o PSD não aceitar a realização de uma prévia interna para a escolha do candidato do partido. O vereador foi eleito duas vezes pelo PSL, partido que se fundiu ao DEM para a formação do União Brasil. “Estou voltando às minhas origens e me unindo ao projeto que vai colocar Goiânia de volta aos trilhos”, afirma Kitão.