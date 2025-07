Caiado articula ampliação de consórcio intermunicipal para gestão do Samu

O governador Ronaldo Caiado realizou, nesta quinta-feira (10/7), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, uma reunião com prefeitos, secretários municipais e presidentes de Câmaras de Vereadores de 60 municípios para falar sobre o Samu. O objetivo foi discutir a Rede de Urgência e Emergência (RUE) e ampliar a adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião Centro-Norte (CISCENO).

Criado em janeiro deste ano, com o apoio do Estado, o consórcio foi instituído por prefeitos para gerenciar, de forma regionalizada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “O sentimento que fica é de unidade. Goiás pode avançar na qualidade do atendimento e na proximidade com as pessoas. Queremos criar uma mentalidade de Estado parceiro dos municípios, que compartilha a missão de salvar vidas”, destacou Caiado.

O governador ressaltou que o CISCENO é resultado de uma das principais bandeiras da atual gestão: a regionalização da saúde. A medida, segundo ele, garante condições igualitárias de suporte à população. “Mesmo na divisa do Estado, em caso de acidente, o cidadão terá a chance de um atendimento de primeira qualidade, com média e alta complexidade”, afirmou.

Mais que uma alternativa de gestão, a iniciativa é uma estratégia cooperativa, que respeita a autonomia dos municípios e distribui responsabilidades de forma solidária. O modelo permite oferecer atendimento adequado a cada paciente, reduzir o tempo-resposta, organizar os serviços com base em critérios técnicos e fortalecer o planejamento. Uma estrutura semelhante já é adotada no estado de Minas Gerais.

“O consórcio da região Centro-Norte será um projeto piloto — e será um sucesso. É a união da inteligência humana com a tecnológica. A inteligência humana é entender que, consorciados, racionalizamos custos e otimizamos processos”, salientou o vice-governador Daniel Vilela. “Vamos nos integrar, oferecer mais serviços com custo menor e garantir atendimento mais ágil e eficiente”, completou.

O CISCENO foi inicialmente instituído por cinco municípios — Campo Limpo de Goiás, Jaraguá, Mara Rosa, Nova América e Porangatu — e outros 19 já estão em processo de adesão. Como parte dessa fase de expansão, representantes de 60 cidades participaram do encontro com o governador. “A reunião foi extremamente importante para nos mostrar as vantagens do consórcio. Eu mesmo estava em dúvida, mas hoje serei o primeiro a assinar, porque acredito que esse projeto será fantástico”, declarou o prefeito de Goianésia, Renato de Castro.

Estrutura

Os investimentos do Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Saúde, para a estruturação da RUE no Centro-Norte goiano somam R$ 25 milhões. Desse total, R$ 8 milhões serão destinados à reforma do Complexo Regulador, que será sediado em Anápolis. O projeto também prevê a integração de outras centrais de urgência, como Bombeiros, Polícias e concessionárias, que poderão atuar no local por meio de convênios.

O secretário da Saúde, Rasível dos Reis, detalhou os avanços previstos: “Vamos ampliar de 31 para 41 USBs (Unidades de Suporte Básico); de 10 para 12 USAs (Unidades de Suporte Avançado). Teremos ainda quatro motolâncias do Samu, uma central de regulação e dois helicópteros, sem falar nos incentivos hospitalares. O Estado fará novos repasses para que hospitais atuem como portas de entrada da rede”.

