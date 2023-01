A importância do cooperativismo no direito empresarial

Os números divulgados pelo AnuárioCoop 2022 – Cooperativismo Brasileiro 2022 mostra que o cooperativismo tem se tornado cada vez mais importante no âmbito empresarial. O censo das cooperativas realizado pelo sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) mostram que o cooperativismo reúne 15,8 milhões de cooperados no Brasil. Além de ajudar na promoção da justiça financeira com taxas de juros mais adequadas e maior remuneração dos investimentos, as cooperativas são importantes por solucionar objeções e considerar o aspecto social.

Cooperativas nada mais são que associações de pessoas que possuem os mesmos interesses e são organizadas economicamente de modo democrático. As premissas do cooperativismo são: identidade de propósitos e interesses; ação conjunta, voluntária e objetiva para coordenação e contribuição e serviços; obtenção de resultado útil e comum a todos. Sendo assim, as cooperativas proporcionam o acesso a serviços financeiros e elevam as oportunidades de trabalho para cidadãos de municípios menores para construção de uma sociedade mais próspera. De acordo com o AnuárioCoop 2022 – Dados do Cooperativismo Brasileiro 2022 – as cooperativas de crédito empregavam em 2021 cerca de 90 mil pessoas em todo o Brasil.

O cooperativismo melhora a situação financeira de instituições locais engajadas territorialmente e soluciona objeções do segmento que representam, além de considerar aspecto social importante para questões relacionadas ao direito empresarial. O cooperativismo possui um conceito diferente porque há a colaboração entre pessoas com interesses em comum que conseguem vantagens que dificilmente conquistariam sozinhas. A cooperativa, na verdade, presta serviços para os seus cooperados e, no aspecto social, presente na maior parte das cooperativas, a criação de datas comemorativas é importante para realçar função de determinado segmento na sociedade.

Cada vez mais os projetos de lei que estimulam que cooperativas, associações e instituições unam forças para reforçarem os segmentos tornando os resultados mais importantes, como o município de Cristalina, em Goiás, por exemplo, a quinta cidade a instituir o Dia do Cooperativismo. O intuito do projeto de lei é promover ações e divulgar as cooperativas, seus produtos e serviços e as vantagens de empreender a partir da cooperação, fazendo com que mais pessoas se interessem em participar desse modelo de negócios. Para essas organizações, esses projetos de lei têm o papel fundamental no desenvolvimento econômico, social e melhoria do ambiente de negócios. Cooperativas facilitam as negociações com o mundo, principalmente no que diz respeito ao agronegócio com as exportações de commodities e outros produtos de baixo valor agregado. Segundo o Cooperativismo Brasileiro 2022, o maior número de cooperativas (1.170 em 2021) está concentrado no ramo agropecuário, que também agrega mais empregados (quase 240 mil em 2021). O País tem hoje 1 milhão de agricultores cooperados.

Portanto, o direito empresarial e o cooperativismo estão totalmente alinhados e geração de empregos diretos é outro destaque registrado pelas cooperativas brasileiras. Em 2021, foram mais de 400 mil postos de trabalho, um acréscimo de 8% em relação ao ano anterior, quando o quantitativo ficou em mais de 455 mil. O diferencial dos empregos registrados por cooperativas também está na distribuição por gênero: mulheres empregadas atingiram 49% do total em 2021.

Os números apresentados acima mostram que o cooperavismo é indispensável para regulamentar os negócios no direito empresarial, bem como adquirir novos constituintes, com informações compreensíveis sobre como as sociedades devem existir de forma sustentável, quais as regras para relações de mercado e a relação entre os entes públicos e empresas.