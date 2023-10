Aberta consulta pública para definir critérios para indústrias no DaiaPlam e no Dianot

Uma consulta pública foi aberta pelo Governo de Goiás, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), para colher sugestões da sociedade com o objetivo de definir os critérios para instalação de indústrias nas novas áreas do DaiaPlam – terreno da Plataforma Logística Multimodal do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) – e do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), em Aparecida de Goiânia.

Com início hoje, o período de participação será encerrado em 15 dias úteis. O canal para envio de contribuições é o e-mail [email protected], do Departamento de Protocolo da companhia. Ao enviar o e-mail, deve ser colocado no campo “Assunto” a frase: “Sugestões para editais do DaiaPlam e Dianot”.

Presidente da Codego, Francisco Jr ressalta que o mecanismo tem como objetivo dar transparência, ampla publicidade e isonomia de oportunidade aos interessados em pleitear uma área nos novos distritos. Segundo ele, “estamos fazendo essa consulta pública para que a gente possa ter critérios claros e objetivos para alcançarmos a nossa meta que é escolher empresas em condição de fazer os investimentos necessários, gerar emprego e desenvolvimento para Goiás”.

Francisco Jr argumenta ainda que, “para alcançar esse objetivo, nada melhor do que dialogar com os possíveis interessados, por isso, estamos comunicando todas as entidades classistas, estimulando que participem, que façam sugestão e no tempo hábil apresentem propostas”.

“Diálogo e transparência são a base das ações do governo Ronaldo Caiado. Então, mais uma vez estamos abrindo espaço para que todos possam dar sugestões e participar. Ao final, queremos apresentar um edital bem estruturado e capaz de atrair grandes empresas e indústrias para Goiás”, enfatiza o secretário de Estado da Infraestrutura, Pedro Sales.

Com a conclusão desse prazo de recolhimento de sugestões, um chamamento público será realizado para que as empresas interessadas em investir no estado possam pleitear áreas nos dois distritos.

DaiaPlam

O terreno de 1,7 milhão de m² da Plataforma Logística Multimodal, repassado pelo Governo de Goiás à Codego, foi integrado ao complexo Daia e conta com infraestrutura adequada para instalar novas indústrias, como pavimentação, drenagem, sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário.

Dianot

Localizado na Região Metropolitana de Goiânia, o Dianot tem área total de 2 milhões de m² e capacidade para abrigar mais de 200 empresas. O novo parque industrial tem potencial para se tornar o segundo maior de Goiás e criar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos.