Acidente com ambulância na GO-020 deixa dois mortos e quatro feridos

Um grave acidente que deixou seis vítimas ocorreu no início da noite de ontem, por volta das 19h45, na rodovia GO-020, no quilômetro 71, entre Bela Vista e Cristianópolis. Bombeiros de Bela Vista de Goiás foram acionados para socorrer as vítimas da colisão frontal entre uma ambulância do Samu de Ipameri e um veículo Gol branco.

O choque foi tão severo que as duas vítimas a bordo do Gol ficaram presas nas ferragens. No total, seis pessoas foram afetadas pelo acidente. Duas vítimas morreram no local, uma criança e um adulto. Uma outra criança foi transportada pela unidade UR-296 do CBMGO para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugol).

Duas vítimas, ainda não identificadas, foram transportadas pela Unidade de Suporte Básico (USB) do SAMU de Bela Vista de Goiás para o Hugol. A sexta vítima, também não identificada, foi transportada pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU de Aparecida para o Hugol. O local e os corpos das vítimas fatais ficaram aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual.