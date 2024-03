Acidente entre carro e moto em Luziânia deixa dois feridos**

Neste domingo, 31, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) prestou socorro a duas vítimas envolvidas em um acidente de trânsito na Avenida Alfredo Nasser, próximo ao balão da Primavia, em Luziânia.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram um homem de 44 anos, motociclista, consciente, com suspeita de fratura na perna direita e escoriações pelo corpo. Após receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado pela ambulância do CBMGO para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia.

A passageira da moto, uma mulher de aproximadamente 59 anos, queixava-se de dores no tornozelo direito. Após receber os cuidados iniciais, ela foi também encaminhada para a UPA de Luziânia junto com o motociclista.

As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.