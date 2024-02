Uma mulher morreu em um acidente envolvendo um carro de um ônibus do transporte coletivo na noite desta segunda-feira (12), no setor Chácaras Anhanguera, na saída para Guapó.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no carro estavam um casal e a filha deles. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Nós ainda aguardamos um posicionamento da RedeMob consórcios.

Essa notícia ainda está em atualização.