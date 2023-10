Acidente mata casal e deixa criança ferida, em Campinorte

Um acidente matou um casal de idosos e deixou uma criança ferida, nesta quarta-feira (11), na BR-153, em Campinorte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma caminhonete teria invadido a pista contrária e atingido o carro do casal de idosos, com 72 e 68 anos.

A criança, que ficou gravemente ferida, é neta do casal e foi encaminhada ao Hospital do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu. O motorista da caminhonete sofreu ferimentos leves e foi levado para o hospital de Mara Rosa.