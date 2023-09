Acidente na BR-414 envolve 14 veículos

Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendem neste momento a um grave acidente envolvendo 14 veículos na BR-414, entre Pirenópolis e Anápolis. Informações preliminares são de seis pessoas mortas. O acidente aconteceu por volta de 11h15, segundo a PRF.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após a ponte Capivari. Dos três veículos envolvidos, três são caminhões. “Estamos trabalhando com informações ainda não confirmadas, mas até o momento, estima-se a presença de aproximadamente seis vítimas fatais”, informaram os bombeiros, em nota.

Um dos veículos envolvidos é um caminhão caçamba vazio, porém vazando diesel. Dois graneleiros bitrem carregados, sem identificação clara, também se acidentaram. O CBMGO foi acionado e imediatamente deslocou suas equipes de socorro.

Os recursos mobilizados até o momento são Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Anápolis, com quatro viaturas; 5 viaturas do Corpo de Bombeiros em Anápolis; equipes de resgate do CBMGO de Pirenópolis.

O CBMGO ressalta que essas informações são preliminares e sujeitas a atualizações à medida que mais detalhes forem confirmados. Os bombeiros pedem à população que evite se aproximar da área do acidente para não atrapalhar as operações de resgate e salvamento.

Segundo a PRF, a rodovia está fechada nos dois sentidos. Os policiais pedem muita atenção dos condutores.