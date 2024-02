Um homem de 47 anos, uma mulher de 24 e uma criança de quatro anos morreram em um grave acidente que aconteceu na tarde deste sábado (10), na GO-206, em Cachoeira Dourada. O Corpo de Bombeiros de Itumbiara foi acionado para atender a ocorrência que envolveu um carro de passeio e um caminhão. No local, as equipes encontraram as três vítimas presas às ferragens.