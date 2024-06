Açougues de Goiânia começam a cobrar pelo corte da carne

A partir desta semana, alguns açougues em Goiânia estão adotando uma prática inovadora no mercado brasileiro: a cobrança pelo corte da carne. Clientes que solicitarem peças de carne já preparadas para o consumo, como bifes de colchão mole, podem enfrentar um acréscimo de até R$ 3,00 no preço final, em comparação àqueles que adquirem as peças inteiras.

Segundo o diretor geral do Procon-DF, Marcelo Nascimento, a iniciativa não configura abuso sob a legislação atual, desde que o consumidor seja devidamente informado antes da compra. “Não há uma proibição explícita que iniba essa prática nos estabelecimentos”, afirmou Nascimento.

A cobrança extra pelo serviço de corte, embora ainda não seja generalizada, coloca os açougues que a adotam em um cenário de competição desigual frente aos que não o fazem. Marcelo Nascimento também comparou essa prática a outras taxas extras que se tornaram comuns, como o custo adicional por bebidas mais geladas e a cobrança por sacolas nos supermercados.

Para os consumidores que se sentirem prejudicados ou desejarem mais informações, o Procon-GO está disponível pelo número 151 na Região Metropolitana de Goiânia, ou pelo telefone (62) 3201-7124.