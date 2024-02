Adolescente de 14 anos é morto na porta de escola, em Anápolis

Um adolescente de 14 anos foi morto, no início da tarde desta terça-feira (20), na porta do Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza, em Anápolis. De acordo com as informações, uma mulher chegou ao local com um martelo acompanhada pelo filho, que estava com uma faca, e um jovem de 20 anos. Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher chega acompanhada pelos jovens e os mesmos seguem em direção a um grupo de alunos que estava na esquina.

Em determinado momento, as agressões físicas começam. A mulher também entra no meio da briga e em alguns momentos até a ameaça os jovens com o martelo. Um dos envolvidos acaba esfaqueando três alunos.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que na data de ontem (19), houve uma discussão envolvendo vários adolescentes durante a execução de uma live, e que ficou acordado entre eles que “as coisas se resolveriam hoje na porta da escola”, ficando assim agendada uma briga. A mulher e os dois jovens fugiram do local, mas foram presos pela Polícia Militar. A mulher tem 43 anos, um dos filhos 20 e o outro 15. Todos foram conduzidos à Central de Flagrantes.

A Secretaria de Educação disse que lamenta profundamente o ocorrido e que os desentendimentos entre os estudantes têm motivos pessoais. Disse ainda que está acompanhando o caso e prestando apoio às famílias envolvidas.

Essa notícia está em atualização.