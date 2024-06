Adriana Accorsi destaca compromisso com a educação em sessão solene da UEG

A deputada federal e pré-candidata a prefeita de Goiânia, Adriana Accorsi, participou nesta quarta-feira (26/6) de uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em comemoração aos 25 anos da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O evento, promovido pela deputada estadual Bia de Lima, homenageou mais de 200 funcionários, professores e estudantes da instituição.

Durante seu discurso, Adriana Accorsi enalteceu o legado de seu pai, o ex-prefeito de Goiânia e professor Darci Accorsi, assim como a atuação da deputada Bia de Lima na defesa da educação. “Bia e meu pai trouxeram essa preocupação com a educação para a minha vida. Hoje, eu percebo que antes de tudo vem a educação”, afirmou Accorsi, que, nos últimos anos, destinou mais de um milhão de reais em emendas para a UEG.

Accorsi enfatizou seu compromisso contínuo com a educação pública de qualidade. “Nos municípios, onde somos responsáveis pela educação das crianças, esta deve ser nossa principal preocupação”, destacou a pré-candidata, colocando seu mandato de deputada federal à disposição para garantir dignidade a todos os trabalhadores e trabalhadoras da UEG.

A deputada Bia de Lima relembrou a missão da UEG, ressaltando seu papel na produção e socialização do conhecimento científico, no desenvolvimento cultural e na formação integral de profissionais. “A UEG é fundamental para transformar a realidade socioeconômica do estado de Goiás e do Brasil”, afirmou.

O reitor da UEG, Antônio Cruvinel, destacou a origem humilde da maioria dos estudantes da instituição. “Cerca de 78% dos nossos alunos vêm de famílias que vivem com até três salários mínimos. Somos a universidade dos filhos dos trabalhadores goianos, e por isso, precisamos buscar crescimento constante”, ressaltou.