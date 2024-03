Adriana e Gayer podem induzir ‘terceiro turno’ de Lula x Bolsonaro em Goiânia

Às vésperas do ato pró-Bolsonaro, em 25 de fevereiro, na avenida Paulista, a coluna apurou com fontes do PL em Goiás que o ex-deputado federal Major Vitor Hugo disputaria vaga de vereador na capital (algo que se confirmou) e que “dificilmente” o deputado federal Gustavo Gayer lançaria pré-candidatura a prefeito de Goiânia (algo que acabou acontecendo). No acerto e no erro das previsões, o que está se formando é um clima de nacionalização do debate municipal. “Se Gayer polarizar com Adriana, vamos ter um terceiro turno de Lula e Bolsonaro sem discutir Goiânia”, ouve-se de um dos lados desse cabo de guerra ideológico, enquanto do outro, a avaliação é de que assistiremos a uma campanha “muito movimentada por questões nacionais”, puxada pelo “sensacionalismo” dos oponentes, “porque eles não têm o que propor para os problemas da cidade”.

Uma das motivações do bolsonarismo é estatística, subsidiada por pesquisa que indica o protagonismo da capital goiana sobre as demais na preferência majoritária pelo ideário do ex-presidente. No PT, a vinda de Lula ao novo campus da UFG em Aparecida de Goiânia, programada para maio, salientará a influência da vice-líder do PT na Câmara dos Deputados para atração de obras. A esta, se misturarão outras entregas e anúncio de novas obras do novo PAC, assegura um aliado de Adriana.

Dentro do PL, Gayer nunca foi questão para Bolsonaro. “Ele defende o Gustavo há muito tempo para prefeito de Goiânia”, diz um membro do partido. A dúvida estava instalada em estudos anteriores que apontavam para um “arrefecimento das questões ideológicas” que, agora, sob os ventos do ano de eleições, com ebulição de várias frentes que reconstroem o ambiente cindido de 2022, pelo menos na legenda do ex-presidente, a previsão é de que pode interessar ao governador Ronaldo Caiado (UB) apoiar o PL em Goiânia e fazer da capital do estado um exemplo de força da direita conservadora no país

.Dois corpos…

Perguntado se, assim como Lula fará, o ex-presidente deve dar as caras para as campanhas municipais, o interlocutor do PL estadual afirma que “Bolsonaro em Goiás é um fato eleitoral muito grande”.

…não ocupam o mesmo lugar

Para a fonte bolsonarista, “em Anápolis, tínhamos um nome que uniria toda a direita, que era Major Vitor Hugo”, e prossegue explicando que, na fase atual, há impasse entre o prefeito Roberto Naves (Republicanos) e o suplente de deputado federal Márcio Corrêa (MDB).

Mãos dadas

A decisão sobre o pré-candidato no município, segundo o mesmo, refletirá o nome de consenso entre Caiado e Wilder.

Marca-texto

Concorrendo em cerca de 100 prefeituras, o membro do PL destaca Goiânia, Aparecida, Anápolis, Rio Verde, Jataí, Mineiros e entorno de Brasília como focos principais.

Ledo engano

O voo da parlamentar tucana Lêda Borges em direção ao PL, a fim de pré-candidatar-se à prefeitura de Valparaíso, foi interrompido pelo fato de que, se perder, tendo mudado de legenda, perde também o mandato na Câmara dos Deputados.

Xará do Gayer

O peso eleitoral de Gustavo Mendanha apoiando um adversário de Professor Alcides, em Aparecida de Goiânia, é sentido como uma “briga difícil” por parte da fonte do PL estadual. “Em Aparecida, existe uma frente muito ampla, desde o Maguito, que foi consolidada com o Gustavo, praticamente acabando com a oposição”.

Chapa quente

Com puxadores de voto como Major Vitor Hugo e Fred Rodrigues, o PL está confiante que dará boas-vindas aos vereadores Kleybe Morais (MDB) e Sargento Novandir (Avante).

Oito

É o número de vereadores que o PL pretende eleger para Câmara de Goiânia.

Entendedores…

Tanto nos últimos, quanto nos próximos dias, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) tem reservado boa parte da agenda para a entrega de cerca de R$ 70 milhões em benefícios enviados para Goiânia e, neste fim de semana, grava pílula do partido destacando o montante de emendas destinado para a capital.

…entenderão

Izaura Cardoso, por sua vez, escolheu Senador Canedo para abrir a sequência de eventos para (re)lançar o PSD Mulher, agora sob sua presidência, e fechará o giro em Goiânia.

Virando a página

O deputado estadual Bruno Peixoto (UB) só deve trocar de partido na janela de 2026, mas o trabalho no PSB com as bases no interior já está alinhado com o presidente estadual da sigla, Elias Vaz, e o ex-deputado estadual Vinícius Cirqueira.

Coração partido

Em um dos partidos com os quais o presidente da Assembleia Legislativa teve conversas, ficou a sensação de que há mágoas em relação ao governador. “Não houve espaço para negociar nem uma vice”, disse um observador.

Sem censura

“Não vai ter veto”, pontua uma fonte do PSB, falando dos termos que justificaram a negociação com o partido. “Não é que ele vá mandar, vamos construir juntos”, completa.

Toque de recolher

Um petista vinculado à educação acredita que o recolhimento da obra “O Avesso da Pele” (incluído no Programa Nacional do Livro Didático durante o governo Bolsonaro) por parte do governo estadual é uma piscadela para a direita conservadora e o PT não deve dar corda para a discussão.

Só para elas

A secretária de Políticas para as Mulheres de Goiânia, Kátia Hyodo, organizou duas edições do projeto Ação Mulher para este mês: uma no CMEI Buena Vista, na Região Oeste, neste sábado, 9, das 8h30 às 11h30, e outra no Clube do Povo, no Setor Alto do Vale, no dia 20, das 8h30 às 15h. Uma das ações é levar para a região os cursos de capacitação — contratados com o Senac — mais pedidos pelas moradoras.

1 – José

“Goiânia não pode se dar ao luxo de escolher um prefeito ruim”, diz.

2 – Nelto

“Tenho gratidão eterna pelo governador e vou analisar quem ele apoiará.”

3 Mas

“Se apoiar Gayer, ele não quer meu apoio e não quero o dele”, encerrou.