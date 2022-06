Advogado Nelson Wilians recebe o Título de Cidadão Goiano

Na próxima segunda-feira (13), acontece a sessão solene que concederá o Título de Cidadão Goiano ao advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues. A cerimônia será no Palácio Maguito Vilela – Plenário Iris Rezende Machado, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Natural da cidade de Cianorte, no Paraná, Nelson Wilians é símbolo da nova advocacia brasileira e fundador do maior escritório de advocacia da América Latina, o NWADV, Nelson Wilians Advogados, situado em São Paulo desde 1999.

Em Goiás, a filial do escritório tem 16 anos de atuação. Com uma carteira de 600 clientes, possui cerca de 57 profissionais diretos e 30 parceiros indiretos.

Além de dirigir grandes projetos do Nelson Wilians Group e Nelson Wilians Advogados, junto ao vice-presidente, Nelson também é palestrante, colunista da revista FORBES e cônsul honorário da Hungria.

Perfil

O advogado cursou Direito na Instituição Toledo de Ensino, uma das faculdades mais renomadas do estado de São Paulo. É CEO do Nelson Wilians Group (NWGroup) e do maior escritório de advocacia da América Latina: o NWADV, Nelson Wilians Advogados.

Em 1999, o advogado instalou a matriz do NWADV na cidade de São Paulo. De 2004 a 2010 houve um crescimento exponencial e contínuo com a abertura de escritórios próprios em todas as capitais do Brasil.

O sucesso se estendeu em 2014 quando a matriz do escritório foi transferida para o bairro do Brooklyn. No mesmo ano, o NWADV foi reconhecido pelo Anuário Análise Advocacia como a maior banca do Brasil nas categorias full service e número de advogados.

Para este ano, está prevista uma nova filial na cidade de São Paulo, seguindo com o plano de expansão nacional em desenvolvimento, que pretende ainda inaugurar até o fim de 2022 novas sedes em todos os estados do país.

O advogado é pai de seis filhos. Ele é casado com Anne Carolline Wilians há cinco anos. Anne é idealizadora e presidente do INW, Instituto Nelson Wilians, braço de investimento social do NWADV.