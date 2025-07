Em meio a clima de insatisfação, Mabel fará reunião aberta à imprensa com vereadores

O prefeito Sandro Mabel (UB) confirmou reunião com os vereadores de Goiânia para esta quarta-feira (2), no Paço Municipal. O encontro será aberto à imprensa e acontece em meio a um ambiente de crescente insatisfação entre parlamentares e secretários municipais. Na sessão desta quarta-feira, vereadores voltaram a cobrar melhora no tratamento de auxiliares.

A onda de reclamações tomou corpo nesta terça-feira (1), quando o presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD), acusou o secretário municipal de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, de perseguir servidor efetivo e de usá-lo como desculpa para omissões administrativas.

A fala de Policarpo desencadeou reação em cadeia na base aliada. Vereadores de diferentes partidos relataram episódios de desrespeito, falta de diálogo e dificuldades no atendimento por parte de secretários e diretores da gestão.

O líder do prefeito, vereador Igor Franco (MDB) também fez duras críticas a uma diretora da Saúde que, segundo ele, não tem respondido sobre execução de emendas parlamentares. No entanto, teria minimizado as queixas de Romário Policarpo em entrevista à imprensa, o que gerou reação do presidente. “O mentiroso é quem vai no jornal e conversa besteira”.

Nesta quarta-feira (2), Policarpo abordou novamente o assunto e disse que “o secretário fica muito pouco em Goiânia e não está prestando atenção na sinalização da cidade”. Segundo Romário, fotossensores da capital estão multando sem legalidade, diante da ausência de placas de sinalização.

Romário recebeu apoio de outros vereadores, como Sanches da Federal (PP), Coronel Urzêda (PL) e Daniela da Gilka (PRTB).

Tamanho da crise

Desde a última semana, parlamentares fazem cobranças a outros secretários, como o secretário de Cultura Uugton Batista, que afirmou ter “vereador imbecil” na Câmara. Nesta terça, vereadores aprovaram a convocação do secretário para explicar a fala, considerada ofensiva.

“Tem auxiliar achando que é maior do que o prefeito”, disparou o vereador Markim Goyá (PRD) nesta quarta-feira. Na fala, Goyá reconheceu avanços nos primeiros 180 dias de gestão, mas defendeu que o prefeito cobre mais humildade e disponibilidade de sua equipe.

Já Anselmo Pereira (MDB), vice-presidente da Câmara, usou tom ácido para criticar a arrogância de alguns gestores: “Ainda vou descobrir se vai nascer um macho maior do que eu em termos de secretário”

Já Henrique Alves (MDB) reforçou que “secretário atender vereador não é favor, é obrigação”. Denício Trindade (UB) e Luan Alves (MDB) mencionaram ter atuado com presteza junto aos legisladores quando ocuparam cargos na Prefeitura.

Clima da reunião

Parlamentares não mencionaram publicamente o fato de a reunião contar com a presença da imprensa, mas nos bastidores o sentimento é de que o prefeito busca constrangê-los diante dos jornalistas e evitar posicionamentos mais acentuados.

O Paço focou na agenda institucional ao comunicar o encontro e informou que serão discutidos projetos estratégicos para a cidade, como o piso dos professores, o custeio da Cosip e a regulamentação das Parcerias Público-Privadas (PPPs).

A Secretaria de Governo e os demais órgãos citados foram procurados pela reportagem nesta terça-feira (1), mas ainda não se manifestaram.