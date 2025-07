Aeroporto de Goiânia recebe 1,8 milhão de passageiros no primeiro semestre

O Aeroporto de Goiânia, administrado pela Motiva, registrou mais de 1,8 milhão de passageiros entre embarque e desembarque no primeiro semestre de 2025. Os dados confirmam a continuidade do crescimento na movimentação de passageiros no aeroporto, que vem apresentando alta nos últimos anos.

No primeiro semestre de 2025, a movimentação cresceu cerca de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, quando aproximadamente 1,6 milhão de passageiros passaram pelo terminal. Em pousos e decolagens foram registradas 27.500 movimentações.

O gerente do Aeroporto de Goiânia, Wander Melo Jr., reforça que o crescimento da movimentação reflete o bom momento do turismo em Goiás. “Os números também demonstram a confiança das companhias aéreas na demanda local, com ampliação de rotas e frequências. Estamos trabalhando para oferecer uma experiência cada vez melhor aos passageiros e acompanhar esse ritmo de expansão com qualidade e eficiência”, completa.

O Aeroporto liga a capital aos principais centros do país e aos destinos turísticos mais procurados pelos goianos, com cada vez mais opções de serviços e alimentação para tornar a viagem mais confortável.

Para quem visita Goiás, as cidades históricas como Goiás e Pirenópolis, as águas termais de Caldas Novas, as grutas de Terra Ronca (considerado um dos maiores complexos de cavernas da América do Sul) em São Domingos e a Chapada dos Veadeiros estão entre os destinos mais procurados. Esses destinos vêm recebendo cada vez mais visitantes e fortalecendo o cenário turístico do estado.

Secretaria de Trânsito segue fora do Paço com aluguel de R$ 1,3 milhão, apesar de anúncio de Mabel