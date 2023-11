Afogamento no Rio dos Bois resulta em duas mortes

Na última quinta-feira, 02, por volta das 15h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de afogamento no Rio dos Bois, na zona rural de Cezarina. As vítimas eram dois homens, de 37 e 34 anos.

A equipe náutica iniciou as buscas e, por volta das 21h30 do mesmo dia, encontrou o corpo da primeira vítima, o homem de 37 anos. No dia seguinte, 03, por volta das 09h, o segundo corpo, do homem de 34 anos, foi localizado.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.