AGR autoriza novas linhas do transporte intermunicipal

Sobe para nove o número de linhas do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros atendidas pelo Chamamento Público nº 01/2023, da Agência Goiana de Regulação (AGR). Nesta quarta-feira, 27, o presidente do Conselho Regulador do órgão, Wagner Oliveira Gomes, entregou novas autorizações ao diretor da Primeira Classe Transportes, Marcos de Melo, para operação em oito linhas. Elas ligam a capital às cidades de Cristalina e Iporá e, também, Rio Verde a Montividiu; Aragarças a São Simão; e Itumbiara a São Simão, por diferentes trajetos. Na semana passada a Fly Transportes foi autorizada a fazer o trecho Goiânia a Uruana. As autorizações em ambiente de livre concorrência e liberdade tarifária valem por 15 anos.

“São linhas que vão atender inúmeras localidades, passando por diversos municípios, melhorando o atendimento dessas comunidades”, ressaltou o presidente Wagner Oliveira, agradecendo a confiança dos empresários no processo de retomada das autorizações da AGR. “Essas autorizações são feitas com muita transparência, através de chamamento público, com todos os critérios estabelecidos”, disse, informando que em breve será publicado o segundo edital de chamamento para novas linhas.

O diretor da Primeira Classe Transportes, Marcos de Melo, disse ter feito recentes investimentos para modernizar e ampliar a frota de veículos para reforçar o atendimento nas linhas antigas e também para as novas linhas. “Tenho investido nessas linhas porque eu vi que a coisa é séria e vai resolver o problema do passageiro que vinha sofrendo muito”, disse. “Da minha parte, quero pegar mais linhas. Acabei de negociar a compra de três ônibus novos, no Rio de Janeiro, que devem chegar em 15 dias. E todas as linhas estão operando com veículos de primeiríssima qualidade, todos com banheiros, com ar-condicionado e muito conforto”, enfatizou.

O Chamamento Público nº 01/2023 teve por objetivo estimular a participação de empresas na oferta de serviços em 61 linhas não atendidas pelas operadoras do sistema de transporte regular, situação que produz grandes prejuízos para várias comunidades em todas as regiões do estado. A AGR habilitou empresas para atender 32 linhas até o momento e, dessas, a Primeira Classe e a Fly Transportes já obtiveram as autorizações. Outras empresas estão em processo de habilitação para trechos e trajetos que apresentam demandas pelos serviços.

Serviço

Linhas já autorizadas

Primeira Classe Transportes

– Goiânia a Cristalina (via Anápolis e Novo Gama), convencional

Extensão: 296 quilômetros

Itinerário: Goiânia, Teresópolis de Goiás, Anápolis, Abadiânia, Alexânia, Serra do Ouro, Posto Fiscal, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Luziânia, São Bartolomeu e Cristalina.

– Goiânia a Iporá, convencional

Extensão: 249 quilômetros

Itinerário: Goiânia, Trindade, Trevo Santa Bárbara de Goiás, Claudinápolis, Nazário, Turvânia, Firminópolis, São Luís de Montes Belos, São Domingos, Trevo Messianópolis, Trevo Piloândia, Trevo Fazenda Nova, Israelândia, Iporá.

– Itumbiara a São Simão (via Cachoeira Dourada), convencional

Extensão: 226 quilômetros

Itinerário: Itumbiara, Cachoeira Dourada, Nilópolis, Almerindópolis, Inaciolândia, Gouvelândia, Quirinópolis, Paranaiguara e São Simão.

– Rio Verde a Montividiu (via GO-174), convencional

Extensão: 51 quilômetros

Itinerário: Rio Verde e Montividiu.

– Rio Verde a Aragarças (via Montividiu e Caiapônia), convencional

Extensão: 339 quilômetros

Itinerário: Rio Verde, Rio Verdinho, Montividiu, Orlando, Planalto Verde, Venda do Geni, Córrego Dantas, Rio Claro, Caiapônia, Usina, Rosada, Água Parada, Piranhas, Marialva, Água Branca, Bom Jardim de Goiás, Aragarças.

– Rio Verde a Aragarças (via Montividiu e Iporá), convencional

Extensão: 361 quilômetros

Itinerário: Rio Verde, Rio Verdinho, Montividiu, Entr. da Paraúna, Faz. Formosa, Estreito, Boa Vista, Faz. Rica, Amorinópolis, Cruzeiro, Iporá, Arenópolis, Piranhas, Marialva, Água Branca, Bom Jardim de Goiás, Aragarças.

– Rio Verde a São Simão (via Aparecida do Rio Doce e Caçu), convencional

Extensão: 212 quilômetros

Itinerário: São Simão, Paranaiguara, Cachoeira Alta, João Teixeira, Caçu, Trevo de Caçu, Aparecida do Rio Doce, Serrinha, Estreito, Rio Verde.

– Rio Verde a São Simão (via BR-452 e Quirinópolis), convencional

Extensão: 219 quilômetros

Itinerário: Rio Verde, Lagoa do Bauzinho, Riverlândia, Rio São Francisco, Quirinópolis, Rio Preto, Rio Alegre, Paranaiguara e São Simão.

Fly Transportes

– Goiânia a Uruana (via GO-070 – GO-154), executivo

Extensão: 156 quilômetros

Itinerário: Inhumas, Itauçu, Taquaral, Itaguari e Itaguaru