Alarme falso em barragem assusta moradores de Crixás

Moradores da cidade de Crixás, a 320 quilômetros de Goiânia, no norte do estado, levaram um grande susto com o acionamento do alarme de rompimento da barragem Serra Grande, na manhã de hoje. Muitas pessoas correram para as ruas com medo do transbordamento dos rejeitos que estão contidos na barragem.

Segundo moradores, comércios foram fechados e pessoas que saíram correndo acabaram se machucando. Posteriormente, funcionários da mineradora AngloGoldAshanti avisaram que a população poderia voltar para suas casas em segurança. A empresa emitiu um comunicado.

Veja, na íntegra, o comunicado:

“Informamos que, nesta segunda-feira, 10 de julho, próximo das 10h, houve o acionamento indevido das sirenes do sistema de comunicação de emergência da barragem Serra Grande, localizada em Crixás (GO).

Lamentamos pelo acionamento equivocado do sistema de emergência e pedimos desculpas aos moradores de Crixás. Ressaltamos que a Barragem está segura e estável.

A empresa já entrou em contato com as lideranças comunitárias e os órgãos públicos competentes para comunicar o ocorrido.

Também estamos apurando os motivos do acionamento indevido. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso canal de relacionamento 0800 72 71 500.”