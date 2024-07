Alcides intensifica ações em Aparecida de Goiânia e mira parceria com setor produtivo

O deputado federal Professor Alcides (PL), pré-candidato à prefeitura de Aparecida de Goiânia, está fortalecendo uma aliança estratégica com o setor produtivo com o objetivo de transformar a cidade na “economia mais pulsante do Brasil”. Durante a semana, ele intensificou contatos com empresários e lideranças políticas locais, desde quinta-feira (27/06), e manteve uma agenda movimentada nos dias seguintes, reafirmando seu compromisso com o crescimento econômico, a geração de empregos e a melhoria da renda da população.

Em suas aparições no programa ‘Fala Aparecida nos Bairros’, Alcides delineou diretrizes focadas no desenvolvimento econômico e social do município. Ele destacou que as iniciativas relacionadas a trabalho, emprego e renda são essenciais para garantir oportunidades e melhorar a qualidade de vida das famílias.

Uma de suas principais propostas é a implementação de políticas e programas que estimulem a geração de empregos. “Vamos apoiar o empreendedorismo local e estabelecer parcerias com o setor privado para criar novas oportunidades”, afirmou Alcides. Essas medidas buscam atrair investimentos e dinamizar a economia local, criando um ambiente favorável ao crescimento empresarial.

Alcides também destacou a importância da qualificação profissional, propondo a oferta de cursos técnicos em parceria com instituições de ensino e empresas. Uma iniciativa já apresentada é a utilização de espaços ociosos nas escolas durante o período noturno para cursos profissionalizantes. “Precisamos preparar nossos jovens e adultos para as demandas do mercado de trabalho, aumentando sua empregabilidade e renda”, explicou.

O apoio ao empreendedorismo local e à criação de micro e pequenas empresas é outro foco das propostas de Alcides. Ele planeja facilitar o acesso a linhas de crédito, oferecer capacitação em gestão empresarial, e estabelecer incubadoras de negócios e incentivos fiscais. “Vamos fomentar o empreendedorismo e criar condições para que novos negócios floresçam em Aparecida de Goiânia”, afirmou.

A inclusão produtiva de grupos vulneráveis também é uma prioridade para o pré-candidato. Ele propõe estimular a economia solidária, cooperativas de trabalho e empreendimentos sociais, visando garantir que todos tenham a oportunidade de participar do desenvolvimento econômico da cidade. “Vamos apoiar mulheres, jovens, pessoas com deficiência e a população em situação de rua, promovendo a inclusão produtiva”, destacou.

Além disso, Alcides pretende facilitar o acesso a serviços financeiros, como microcrédito e linhas de financiamento, especialmente em áreas de baixa renda e entre mulheres, para estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento de pequenos negócios. “Queremos proporcionar meios para que todos possam empreender e contribuir para a economia local”, explicou.

Em suas declarações, Professor Alcides enfatizou a importância da participação popular na implementação de suas propostas. “A participação de cada um de vocês é crucial. Queremos ouvir suas sugestões, críticas e ideias. Somente com a colaboração de todos poderemos construir uma cidade que atenda às necessidades de todos”, afirmou.

Alcides concluiu reforçando seu compromisso com uma gestão transparente e participativa. “Nosso objetivo é criar uma Aparecida de Goiânia justa e inclusiva para todos os seus moradores. Cada bairro e cada comunidade terão sua voz ouvida e suas demandas atendidas”, prometeu.