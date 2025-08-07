search
Economia

Alckmin se reúne fora da agenda com representante da embaixada dos EUA

Encontro ocorre no dia seguinte à entrada em vigor de tarifaço


Agência Brasil Por Agência Brasil em 07/08/2025 - 17:46

Alckmin
Alckmin se reúne fora da agenda com representante da embaixada dos EUA (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, reuniu-se nesta quinta-feira (7) com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar. O encontro ocorreu fora da agenda e no dia seguinte à entrada em vigor da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros pela maior economia do planeta.

A reunião foi realizada no prédio do ministério, em Brasília. No entanto, nem a pasta, nem a embaixada dos EUA detalharam o teor da conversa. O Mdic apenas informou que o encontro tratou das relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos.

Em meio às negociações sobre o tarifaço, Escobar é o principal interlocutor do governo estadunidense no Brasil. Até agora, o governo de Donald Trump não designou um embaixador para o país, após a saída de Elizabeth Bagley do cargo, em janeiro deste ano.

Antes de se reunir com Alckmin, Escobar encontrou-se com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS). Após sair do ministério, Escobar esteve na Câmara dos Deputados, deixando o Congresso Nacional há pouco.

Desde esta quarta-feira (6), os Estados Unidos taxam em 50% parte das importações de produtos brasileiros. Segundo o Mdic, a tarifa máxima de 50% afeta 35,9% das vendas de produtos brasileiros aos Estados Unidos, e 44,6% estão na lista de exceções e continuam a pagar 10% de tarifa.

Entre os itens que não foram sobretaxados pelos Estados Unidos, estão suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. No entanto, as exportações de carne e de café foram sobretaxadas e pagam 50%.

Atualmente, o governo finaliza o plano de contingência para ajudar os setores afetados pelo tarifaço. A data de apresentação da medida provisória ainda não foi anunciada.

Veja também: Mabel toma café na Limpa Gyn com 13 vereadores; um deles assinou a CEI

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

Inadimplência cresce e é a maior desde setembro de 2023, mostra CNC
Economia

Inadimplência cresce e é a maior desde setembro de 2023, mostra CNC

07/08/2025
Dianot
Economia

Governo de Goiás e Prefeitura de Aparecida lançam edital de seleção de empresas para o Dianot

06/08/2025
Goiás abre quase 8 mil empregos formais em junho e soma 64 mil no ano
Economia

Goiás abre quase 8 mil empregos formais em junho e soma 64 mil no ano

05/08/2025
O evento na B3 marcou o registro oficial do novo fundo, que passa a ser disponibilizado para negociação entre investidores nos próximos dias.Fotos: Hegon Corrêa
Economia

Goiás lança fundo de R$ 800 milhões com juros de 10% para impulsionar setores estratégicos

05/08/2025
CelgPar
Economia

CelgPar abre Data Room de suas empresas investidas como preparativo para o leilão de 30 de setembro

05/08/2025
Penalidade Máxima
Geral

Operação Penalidade Máxima: três são condenados por manipulação de resultados de jogos de futebol

07/08/2025
abrigos
Justiça

Justiça determina que empresas instalem abrigos nos pontos de ônibus da Grande Goiânia

07/08/2025
Influenciadores são investigados por promover jogos de azar online
Segurança

Influenciadores são investigados por promover jogos de azar online

07/08/2025
Alckmin
Economia

Alckmin se reúne fora da agenda com representante da embaixada dos EUA

07/08/2025
Pesquisa