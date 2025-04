O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), deputado estadual Bruno Peixoto (União Brasil), decretou luto oficial de sete dias no âmbito do Parlamento goiano em razão do falecimento do papa Francisco. A medida, válida a partir desta segunda-feira (21), expressa o reconhecimento do Poder Legislativo à trajetória do pontífice, considerado uma das principais lideranças religiosas do século XXI.

Em nota oficial, Bruno Peixoto destacou o impacto universal da mensagem de Francisco. “O papa Francisco foi uma das maiores lideranças religiosas do nosso tempo, um exemplo de humildade, compaixão e compromisso com os mais necessitados. Sua mensagem de amor, tolerância e fraternidade ultrapassou fronteiras e tocou milhões de corações em todo o mundo”, afirmou o presidente da Alego.

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, faleceu aos 88 anos, em Roma, após quase 12 anos à frente da Igreja Católica. Primeiro pontífice latino-americano e primeiro jesuíta a ocupar o cargo máximo da Igreja, Francisco ficou marcado pela defesa dos pobres, pela preocupação com a crise climática e pelos esforços em favor de uma Igreja mais aberta e próxima das pessoas.

Durante o período de luto oficial, as bandeiras da Assembleia Legislativa serão hasteadas a meio-mastro, e os trabalhos parlamentares ocorrerão com reverência à memória do papa. A decisão do Parlamento goiano se soma a manifestações de pesar em todo o mundo por parte de líderes políticos, religiosos e instituições.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado também decretou luto oficial de sete dias diante do falecimento do Papa Francisco. Em publicação nas redes sociais, Caiado destacou o legado do primeiro Papa latino-americano, a quem descreveu como símbolo de união e diálogo.