Alto volume de chuva causou mortes em Iaciara, diz Semad

A Secretaria de Meio Ambiente do Estado concluiu que o alto volume de chuva foi o que causou a enxurrada que acabou arrastando um carro com cinco pessoas de uma família, em Iaciara, no interior do Estado. O acidente, que vitimou todas as pessoas que estavam no veículo, aconteceu no dia 7 de março.

No carro estavam a mãe, Laurita Maria de Jesus, seu filho, Adilson Venancio da Silva, e os netos Hugo Vitor Venancio da Silva e Caio Venancio da Silva. Ainda segundo os bombeiros, no carro havia uma quinta pessoa, José Carlos Rosa, que estava desaparecido e teve o corpo encontrado a 1 km do local onde o carro foi encontrado.

Após o caso, a Secretaria de Meio Ambiente enviou uma equipe para a cidade para analisar o local, uma vez que uma barragem de porte pequeno próxima a rodovia foi rompida. A Semad explicou que a barragem em questão tinha 0,1 hectare e era localizada a 2 km da estrada.