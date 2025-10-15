Aluguel Social abre 3.420 novas vagas em 20 municípios goianos

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), abre nesta quarta-feira (15/10) inscrições do Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em 20 municípios goianos. São oferecidas 3.420 vagas. As inscrições seguem abertas até 17 de novembro de 2025.

Os municípios contemplados são: Caldas Novas, Campos Belos, Cavalcante, Colinas do Sul, Cristalina, Divinópolis, Goianápolis, Goianira, Guarani de Goiás, Iaciara, Inhumas, Itajá, Jussara, Matrinchã, Nova América, Nova Crixás, Palmeiras de Goiás, Rio Verde, Santo Antônio de Goiás e São Miguel do Passa Quatro.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, reforça que o programa é uma resposta do Governo de Goiás às famílias que enfrentam dificuldades para manter o pagamento do aluguel. “A despesa com o aluguel consome a maior parte da renda familiar. Com esse auxílio, as famílias têm a chance de investir em outras necessidades, como alimentação e remédios”, destaca Gracinha.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, lembra que o benefício é no valor de R$ 350 mensais, por até 18 meses. “As inscrições podem ser feitas por meio do aplicativo Aluguel Social ou diretamente no site da Agehab (www.goias.gov.br/agehab). Além disso, os candidatos sem acesso à internet podem contar com apoio nas unidades do Vapt-Vupt ou em pontos de atendimento das Prefeituras nos próprios municípios”, informa Baldy.

Os principais critérios para se inscrever são: CadÚnico atualizado, residência no município há pelo menos três anos, não possuir imóvel próprio e renda familiar de até meio salário por pessoa. Além disso, é necessário atender a pelo menos um dos critérios específicos, como superendividamento, moradia improvisada, gasto excessivo com aluguel, ser idoso, pessoa com deficiência, ou família chefiada por apenas um dos pais.

Município Número de vagas

1 Caldas Novas 400

2 Campos Belos 200

3 Cavalcante 90

4 Colinas do Sul 20

5 Cristalina 500

6 Divinópolis de Goiás 50

7 Goianápolis 100

8 Goianira 230

9 Guarani de Goiás 50

10 Iaciara 100

11 Inhumas 300

12 Itajá 30

13 Jussara 100

14 Matrinchã 50

15 Nova América 100

16 Nova Crixás 100

17 Palmeiras de Goiás 100

18 Rio Verde 800

19 Santo Antônio de Goiás 50

20 São Miguel do Passa Quatro 50

