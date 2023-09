Anapolino é encontrado morto em praia de Porto Alegre

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul confirmou que o corpo encontrado na quarta-feira (27) na orla de Guaíba, em Porto Alegre, é do goiano Florismar Gomes.

O corpo foi encontrado na plataforma, perto da Usina do Gasômetro. De acordo com o delegado Thiago Lacerda, responsável pela investigação, a investigação do caso converge entre homicídio ou suicídio. Segundo a família, o jovem de 27 anos é farmacêutico, e trabalhava como atendente em uma loja. Ele estava desaparecido desde o último sábado (23).

A Polícia Civil solicitou à Justiça a quebra do sigilo telefônico para que seja possível obter provas que ajudem a esclarecer o que aconteceu. Testemunhas também são ouvidas.