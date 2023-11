Anatel multa, pela 1ª vez, pessoa física por venda de ‘gatonet’

As multas aplicadas, até então, só foram direcionadas a pessoas jurídicas. No entanto, agora, uma foi aplicada a uma pessoa física, no valor de R$ 7.680,00



Por Redação Tribuna do Planalto em 01/11/2023 - 10:00



A medida busca prevenir e reprimir a circulação de produtos não homologados pela Agência