Anselmo destaca papel político de Sabrina Garcez na articulação entre Paço e Câmara

O vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Anselmo Pereira (MDB), elogiou a atuação da secretária de Governo, Sabrina Garcez, como articuladora política da gestão Sandro Mabel (UB). Em entrevista à Tribuna do Planalto, o parlamentar afirmou que a interlocução com o Paço tem sido conduzida com habilidade e que Sabrina se consolidou como mediadora entre Executivo e Legislativo.

“Ela tem uma experiência política de vários mandatos e, ao mesmo tempo, atende aos vereadores. Vejo a Sabrina como verdadeira secretária de governo”, afirma Anselmo.

Segundo Anselmo, em um momento em que a base aliada é testada em votações sensíveis e na disputa por protagonismo nas decisões da cidade, o papel da secretária ganha relevância nos bastidores. “Ela tem dado respaldo muito grande. Tem inclusive feito interlocuções muito pontuais, às vezes com o prefeito de Goiânia, para dizer: ‘olha, esse vereador tem essa ou aquela especificidade’.”.

“O vereador não é igual ao outro. Cada um tem seu comportamento e interesses político-administrativos dentro do contexto da cidade, no bairro, na região ou no segmento que representa. Eu mesmo represento muitos segmentos, como o setor produtivo e os funcionários públicos da Prefeitura de Goiânia”, explica o vice-presidente.

A defesa de Anselmo ocorre no momento em que o prefeito Sandro Mabel (UB) passa a assumir pessoalmente determinadas articulações com parlamentares, sinalizando que sua atuação é complementar, e não substitutiva, ao trabalho cotidiano de Sabrina Garcez na condução política do Paço.

