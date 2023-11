ANTT autoriza reajuste tarifário para praças de pedágio das BRs 364 e 365

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o reajuste da tarifa de pedágio das BRs-364 e 365 entre Goiás e Minas Gerais, que passará a vigorar a partir da zero hora desta terça-feira (14). Os cálculos foram realizados pela ANTT e serão aplicados pela Ecovias do Cerrado, conforme deliberação da Agência.

A revisão tarifária ocorre todos os anos, conforme previsão contratual, com valores e percentuais estabelecidos por parâmetros técnicos do contrato de concessão. Em seu cálculo são considerados fatores como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período, os investimentos realizados pela concessionária, entre outros, a fim de proporcionar o equilíbrio econômico-financeiro da atividade.

Com a revisão, o valor da tarifa passará de R$ 5,40 para R$ 5,70 para a categoria 1 de veículos, que engloba automóveis de passeio. Os novos valores serão praticados nas praças de pedágio da BR-365/MG em Uberlândia (km 646), Monte Alegre (km 704), Ituiutaba (km 765) e Santa Vitória (km 834), e da BR-364/GO em Paranaiguara (km 32), Cachoeira Alta (km 923) e Jataí (km 156).