Anvisa suspende diurético após detectar material semelhante a caco de vidro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata do uso e da comercialização de lotes de um diurético injetável amplamente utilizado em hospitais brasileiros, após a detecção de um corpo estranho semelhante a caco de vidro em uma de suas ampolas. O medicamento em questão é a furosemida, substância indicada para o tratamento de retenção de líquidos, problemas renais, cardíacos e para o controle da pressão arterial, sendo considerada essencial em ambientes hospitalares.

Segundo o documento, a Vigilância Sanitária Municipal de Jaraguá do Sul (SC) identificou o problema em 14 de julho de 2025 e emitiu um parecer de constatação acompanhado de registros fotográficos. O desvio de qualidade levou à medida preventiva de recolhimento imediato do lote 24111911, com validade até novembro de 2026. Diante do risco potencial à saúde dos pacientes, a medida de proibição foi tomada em caráter preventivo, até que a investigação seja concluída. A decisão inclui também o recolhimento de lotes específicos produzidos pela empresa Hypofarma e a suspensão de todos os medicamentos da fabricante Verde Flora, após a constatação de novas irregularidades sanitárias.

Especialistas alertam que a presença de partículas sólidas em medicamentos injetáveis pode trazer sérias complicações. Além de reações adversas locais, há risco de infecções, inflamações e até embolia, caso fragmentos alcancem a corrente sanguínea. Tais ocorrências comprometem a segurança e a eficácia do tratamento, o que torna a inspeção e o controle rigoroso dos medicamentos fundamentais para a saúde pública.

Hospitais, clínicas e farmácias de todo o país foram orientados a verificar imediatamente seus estoques e interromper o uso dos lotes afetados. Pacientes que fazem uso do medicamento devem manter o tratamento somente sob orientação médica e procurar atendimento em caso de dúvidas ou reações adversas. A Anvisa reforçou que segue monitorando a situação e que relatos de eventos suspeitos relacionados ao uso da furosemida devem ser notificados ao órgão regulador.

A Hypofarma e a Verde Flora Produtos Naturais ainda não se manifestaram.