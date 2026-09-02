Saúde

Anvisa suspende fabricação de produtos de limpeza da Unilever após fiscalização

Medida preventiva atinge unidade da empresa em Vinhedo (SP), mas não determina recolhimento dos produtos já disponíveis no mercado; Anvisa não identificou contaminação nos lotes produzidos


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 02/09/2026 - 09:27

Anvisa suspende fabricação de produtos de limpeza da Unilever após fiscalização
Anvisa suspende fabricação de produtos de limpeza da Unilever após fiscalização

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão da fabricação de produtos de limpeza na unidade da Unilever em Vinhedo, São Paulo. A medida preventiva foi publicada nesta quarta-feira (2) após uma fiscalização realizada entre os dias 24 e 28 de agosto.

A suspensão da fabricação ocorre devido à identificação de falhas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF) da unidade. Segundo a Anvisa, a fiscalização não encontrou evidências de contaminação microbiológica ou outros problemas nos lotes de produtos já fabricados.

Por isso, não foi determinado o recolhimento dos produtos de limpeza da Unilever que já estão disponíveis no mercado. A medida também não suspende a comercialização, a distribuição ou o uso desses produtos.

Por que a Anvisa suspendeu a fabricação da Unilever?

A fiscalização foi realizada de forma conjunta pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e pela Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo.

Durante a inspeção, foram identificadas irregularidades relacionadas aos procedimentos de produção e controle de qualidade dos produtos de limpeza.

Entre as falhas encontradas estão:

  • problemas nos controles realizados durante a fabricação;
  • deficiências nos procedimentos adotados antes da liberação dos produtos;
  • falhas no monitoramento da água utilizada no processo produtivo;
  • fragilidades na investigação de problemas identificados pela própria empresa;
  • deficiências na adoção de medidas para corrigir as falhas encontradas.

As chamadas Boas Práticas de Fabricação estabelecem os procedimentos e controles que devem ser adotados pelas empresas para garantir a qualidade e a segurança dos produtos destinados ao consumidor.

Produtos da Unilever serão recolhidos?

Não. A Anvisa não determinou o recolhimento dos produtos de limpeza que já foram fabricados e estão no mercado.

A decisão considera que, com base nas evidências analisadas durante a fiscalização, não foram identificados sinais de contaminação microbiológica ou outros problemas nos lotes produzidos na unidade.

A medida adotada pela agência tem caráter preventivo e busca garantir que novos lotes fabricados pela unidade da Unilever atendam aos requisitos sanitários e de controle de qualidade.

Dessa forma, a suspensão neste momento está concentrada na fabricação, e não na comercialização, distribuição ou utilização dos produtos já disponíveis aos consumidores.

Fiscalização da Anvisa também envolve outros fabricantes

A inspeção na unidade da Unilever faz parte de uma série de ações de fiscalização realizadas pela Anvisa em fabricantes de saneantes, categoria que inclui produtos utilizados para limpeza, desinfecção e conservação de ambientes.

Somente em 2026, a agência informou que já foram realizadas sete inspeções em fabricantes de saneantes, incluindo quatro dos maiores fabricantes do país.

O objetivo é verificar se as empresas estão cumprindo as Boas Práticas de Fabricação, além de identificar e corrigir eventuais falhas nos processos de produção e controle de qualidade.

Segundo a Anvisa, as ações buscam fortalecer a segurança sanitária dos produtos de limpeza comercializados no Brasil e reduzir riscos à população.

O que muda para o consumidor?

Para quem já comprou produtos de limpeza fabricados pela Unilever, a medida não determina a retirada dos produtos das lojas ou das casas dos consumidores.

A suspensão é preventiva e está relacionada à fabricação de novos lotes na unidade de Vinhedo. A Anvisa informou que, até o momento, a fiscalização não identificou contaminação nos lotes já produzidos.

 

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Andréia Bahia

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