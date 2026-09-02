Anvisa suspende fabricação de produtos de limpeza da Unilever após fiscalização

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão da fabricação de produtos de limpeza na unidade da Unilever em Vinhedo, São Paulo. A medida preventiva foi publicada nesta quarta-feira (2) após uma fiscalização realizada entre os dias 24 e 28 de agosto.

A suspensão da fabricação ocorre devido à identificação de falhas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF) da unidade. Segundo a Anvisa, a fiscalização não encontrou evidências de contaminação microbiológica ou outros problemas nos lotes de produtos já fabricados.

Por isso, não foi determinado o recolhimento dos produtos de limpeza da Unilever que já estão disponíveis no mercado. A medida também não suspende a comercialização, a distribuição ou o uso desses produtos.

Por que a Anvisa suspendeu a fabricação da Unilever?

A fiscalização foi realizada de forma conjunta pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e pela Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo.

Durante a inspeção, foram identificadas irregularidades relacionadas aos procedimentos de produção e controle de qualidade dos produtos de limpeza.

Entre as falhas encontradas estão:

problemas nos controles realizados durante a fabricação;

deficiências nos procedimentos adotados antes da liberação dos produtos;

falhas no monitoramento da água utilizada no processo produtivo;

fragilidades na investigação de problemas identificados pela própria empresa;

deficiências na adoção de medidas para corrigir as falhas encontradas.

As chamadas Boas Práticas de Fabricação estabelecem os procedimentos e controles que devem ser adotados pelas empresas para garantir a qualidade e a segurança dos produtos destinados ao consumidor.

Produtos da Unilever serão recolhidos?

Não. A Anvisa não determinou o recolhimento dos produtos de limpeza que já foram fabricados e estão no mercado.

A decisão considera que, com base nas evidências analisadas durante a fiscalização, não foram identificados sinais de contaminação microbiológica ou outros problemas nos lotes produzidos na unidade.

A medida adotada pela agência tem caráter preventivo e busca garantir que novos lotes fabricados pela unidade da Unilever atendam aos requisitos sanitários e de controle de qualidade.

Dessa forma, a suspensão neste momento está concentrada na fabricação, e não na comercialização, distribuição ou utilização dos produtos já disponíveis aos consumidores.

Fiscalização da Anvisa também envolve outros fabricantes

A inspeção na unidade da Unilever faz parte de uma série de ações de fiscalização realizadas pela Anvisa em fabricantes de saneantes, categoria que inclui produtos utilizados para limpeza, desinfecção e conservação de ambientes.

Somente em 2026, a agência informou que já foram realizadas sete inspeções em fabricantes de saneantes, incluindo quatro dos maiores fabricantes do país.

O objetivo é verificar se as empresas estão cumprindo as Boas Práticas de Fabricação, além de identificar e corrigir eventuais falhas nos processos de produção e controle de qualidade.

Segundo a Anvisa, as ações buscam fortalecer a segurança sanitária dos produtos de limpeza comercializados no Brasil e reduzir riscos à população.

O que muda para o consumidor?

Para quem já comprou produtos de limpeza fabricados pela Unilever, a medida não determina a retirada dos produtos das lojas ou das casas dos consumidores.

A suspensão é preventiva e está relacionada à fabricação de novos lotes na unidade de Vinhedo. A Anvisa informou que, até o momento, a fiscalização não identificou contaminação nos lotes já produzidos.

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