Cidades

Quer tirar a nova identidade? Vapt Vupt do Araguaia Shopping amplia atendimento

Unidade passa de 13 para 25 estações de coleta biométrica e espera dobrar a capacidade diária diante do aumento na procura pela Carteira de Identidade Nacional


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 02/09/2026 - 08:38

Quer tirar a nova identidade? Vapt Vupt do Araguaia Shopping amplia atendimento
Quer tirar a nova identidade? Vapt Vupt do Araguaia Shopping amplia atendimento - Divulgação

Quem precisa emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em Goiânia terá uma estrutura maior de atendimento no Vapt Vupt do Araguaia Shopping. A unidade, uma das que registram maior procura espontânea na capital, mais que dobrou o número de estações destinadas à coleta biométrica, passando de 13 para 25.

A ampliação foi realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Administração (Sead) e a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). A expectativa é que a nova estrutura permita dobrar a capacidade diária de atendimento.

A mudança ocorre justamente em um momento de alta procura pela nova identidade, que substitui gradualmente o antigo Registro Geral (RG). Atualmente, mais de 150 pessoas por dia procuram a unidade do Araguaia Shopping para solicitar documentos de identificação civil, incluindo a CIN.

Mais estações para agilizar a coleta biométrica

Com a ampliação, o cidadão terá à disposição uma estrutura maior para uma das principais etapas da emissão do documento: a coleta biométrica.

Durante o procedimento são registrados fotografia, assinatura e impressões digitais do cidadão. O aumento no número de estações deve permitir que mais pessoas sejam atendidas diariamente e ajudar a reduzir a pressão provocada pela alta demanda.

A Carteira de Identidade Nacional utiliza o CPF como número único de identificação e vem substituindo gradualmente o modelo antigo de RG.

Como agendar a emissão da CIN

O atendimento para emissão da Carteira de Identidade Nacional deve ser agendado pelo Portal Expresso.

No momento do agendamento, o cidadão pode escolher a unidade, a data e o horário disponíveis para realizar o atendimento.

A recomendação é verificar previamente os documentos necessários e comparecer no horário marcado para evitar problemas durante o atendimento.

A ampliação do Vapt Vupt do Araguaia Shopping faz parte das medidas para acompanhar o crescimento da procura pela nova identidade e ampliar a capacidade de atendimento ao cidadão em Goiás.

 

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Andréia Bahia

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