Geladeira por R$ 949? Leilão das Casas Bahia oferece descontos de até 85%

Uma geladeira por R$ 949, uma lavadora por R$ 599 e um celular com oferta de R$ 217. Esses eram alguns dos valores registrados no novo leilão virtual das Casas Bahia, que promete descontos de até 85% em relação aos preços de mercado.

As ofertas chamam a atenção, mas é necessário entender todas as regras antes de entrar na disputa. Os valores ainda podem subir, existem taxas adicionais e os produtos são vendidos sem garantia de funcionamento ou direito à troca.

O leilão possui mais de 230 lotes, com TVs, celulares, notebooks, tablets, refrigeradores, lavadoras, fogões, cooktops, caixas de som e outros equipamentos. Os interessados poderão fazer ofertas até as 11h do dia 9 de setembro.

A participação acontece pela plataforma Kwara. Consumidores finais, comerciantes e revendedores podem disputar os produtos.

Quanto custam os produtos?

Na segunda-feira (31), o menor lance registrado era de R$ 169 por um cooktop. Um Samsung Galaxy A07 4G, com armazenamento de 256 GB, estava em R$ 217 após receber uma oferta. Uma caixa de som JBL Flip 7 tinha sete lances e já alcançava R$ 445. Um refrigerador Consul Frost Free de 377 litros aparecia por R$ 949, enquanto uma lavadora Consul de 9 kg registrava lance de R$ 599.

Esses valores não são necessariamente os preços finais. Até o encerramento do leilão, outros participantes podem cobrir as ofertas e elevar o custo dos lotes.

Desconto exige atenção ao estado dos produtos

Os equipamentos são provenientes da logística reversa. Alguns podem ser novos e ter retornado à empresa depois da desistência de uma compra. Outros podem apresentar sinais de uso, danos, peças ausentes ou problemas de funcionamento.

O edital informa que os produtos são vendidos nas condições em que se encontram, sem garantia e sem possibilidade de troca. Portanto, uma oferta aparentemente vantajosa também pode envolver riscos.

Antes de dar um lance, o consumidor precisa analisar as fotos e ler a descrição completa do lote. Eventuais avarias e limitações devem ser consideradas na comparação com o preço de um produto novo.

Lance de R$ 1 mil não custa apenas R$ 1 mil

Além do valor do lance, o comprador terá de pagar uma comissão de 5% ao leiloeiro e uma despesa administrativa de 15%. Juntas, as cobranças representam um acréscimo de 20% sobre a arrematação. Isso significa que um produto arrematado por R$ 1 mil terá custo de R$ 1,2 mil, antes das despesas com transporte e retirada.

Os lotes estão em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O comprador deverá buscar o produto ou contratar alguém para fazer a retirada. O transporte não está incluído no valor pago.

Por isso, quem mora em Goiás ou em outros estados precisa calcular se o frete de uma geladeira, lavadora ou fogão não acabará consumindo boa parte do desconto.

Veja como participar

O primeiro passo é fazer um cadastro na plataforma Kwara. Depois, o interessado deverá localizar o leilão, selecionar o lote desejado e solicitar a habilitação para participar. As ofertas vencedoras serão analisadas em até cinco dias úteis depois do encerramento. Se o lance for aprovado, o comprador receberá as instruções de pagamento por e-mail.

A retirada precisa ser agendada com pelo menos 78 horas úteis de antecedência. O pagamento poderá ser feito por Pix, por meio de QR Code, ou utilizando créditos concedidos previamente pela plataforma.

Para evitar golpes, os participantes devem acessar somente o endereço oficial do leilão, conferir os dados do beneficiário e não realizar pagamentos solicitados fora da plataforma.

A Casas Bahia esclareceu que a venda dos produtos não tem relação com sua recuperação judicial. A empresa afirma que os leilões são realizados regularmente e já faziam parte de suas operações antes do processo.

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