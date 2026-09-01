Festival Vaca Amarela celebra 25 anos com edição gratuita em Goiânia neste domingo

Drops Vaca Amarela reúne quatro palcos com rock, rap, beatbox, batalha de rima e ballroom no Centro Cultural Martim Cererê; acesso gratuito com retirada antecipada pela plataforma Shotgun.
O Festival Vaca Amarela inicia neste domingo (6) a programação pelos seus 25 anos com uma edição no Centro Cultural Martim Cererê, em Goiânia. O Drops Vaca Amarela reúne bandas, artistas solo, rappers, DJs, showcases, beatbox, batalha de rima e ballroom em quatro palcos, numa programação gratuita que atravessa diferentes vertentes da produção independente goiana.
A entrada é gratuita, mas o acesso depende da retirada antecipada de ingresso pela plataforma Shotgun. Do rock à música autoral, passando pelo rap, pelas batalhas e por formatos coletivos de apresentação, o Drops coloca no mesmo programa artistas com trabalhos e públicos distintos, sem restringir o encontro a um único gênero.
Programação
As atrações se dividem entre os palcos Bioma, Moov, Equatorial e Ytakuá, com apresentações que começam à tarde e seguem até a noite.
Palco Bioma: Vertigo abre a programação às 15h. Na sequência, apresentam-se Vermute, Banana Bipolar, Burning Rage, Tupinipunk e Blowdrivers. A partir das 21h, o palco recebe Johnny Suxxx e as Panteras, Sótão e Aurora Rules, que encerra os shows às 23h.
Palco Moov: começa às 14h30 com o Showcase Rua Mix. Depois entram o Showcase CRJ e MC Ghossi. Às 17h30, Blizzy recebe Chts, Garius, Dn$ e Mayuri. O Showcase Brabas Festival vem na sequência, com Madrinha Odara convidando Santa Lua, Rakel Reis e Vida Clara. Damah se apresenta às 19h30 e 7meia2, às 20h30. Às 21h30, o Showcase Roxy Goiânia reúne Vanilla, Maaju, Kira Spirandeli, Teodoro e Renatto. DJ Big fecha o palco às 22h30 ao lado de MC Lozin, Serjão, MC Ghossi, Erock e Killua.
Palco Equatorial: a programação é formada por Pedro Tobeats, às 16h, Pedro Constantino, às 17h, Maduli, às 19h, e Bruna Mendez, às 21h.
Palco Ytakuá: concentra atividades ligadas à cultura de rua. O Campeonato Goiano de BeatBox começa às 15h. Às 18h, DJ Lu e Matheuzim apresentam a Batalha de Rima do Vaca Amarela. Mais tarde, às 20h, DJ Satiko Natasha comanda o Ball do Vaca Amarela.
25 anos de história
Reconhecido como um dos principais festivais de música independente de Goiás, o Vaca Amarela atravessou duas décadas e meia acompanhando diferentes momentos da produção musical do Estado. Nesse período, abriu palco para artistas em início de carreira, recebeu nomes já conhecidos do público e manteve a produção autoral entre os eixos de sua programação.
O percurso do festival também acompanha mudanças no modo como a música independente passou a circular em Goiânia. Bandas seguiram presentes, mas dividiram espaço com artistas solo, DJs, coletivos e projetos que trabalham com formatos menos convencionais de apresentação. A edição de setembro parte justamente dessa convivência entre linguagens e gerações.
Os 25 anos serão retomados ao longo de uma série de ações que começa com o Drops e segue até 2027. A intenção é recuperar diferentes períodos do festival sem transformar o aniversário apenas em retrospectiva, aproximando essa memória da música que continua sendo feita em Goiás. Além de olhar para o passado, o Vaca Amarela inicia esse novo ciclo reafirmando sua vocação de ser espaço para a música independente, para a diversidade e para a criação artística.
Desde o primeiro semestre de 2026, a equipe trabalha na edição especial prevista para o próximo ano. O formato e a programação ainda não foram divulgados, e outras ações devem ser apresentadas antes do encontro que encerra o calendário de aniversário. O Drops conta com apoio da Equatorial Goiás por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a Lei Goyazes.
Serviço
Drops Vaca Amarela
Data: domingo (6)
Local: Centro Cultural Martim Cererê
Entrada: gratuita, com retirada pela plataforma Shotgun
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