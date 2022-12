Aparecida começa a realizar cirurgias para tratamento de obesidade no HMAP

A paciente operada na manhã de sexta foi uma mulher de 44 anos que aguardava há mais de quatro anos pelo procedimento. A técnica usada na cirurgia foi o Bypass Gástrico em Y de Roux. À tarde, as equipes do Einstein de São Paulo e HMAP operaram o segundo paciente, um homem de 28 anos. Ambos estão em recuperação e passam bem.

Até o momento, os moradores de Aparecida com indicação para esse tipo de procedimento eram referenciados para Goiânia e aguardavam na fila da capital o atendimento. Mas, a partir de agora, os pacientes da cidade que sofrem com a obesidade poderão realizar as cirurgias bariátricas no próprio município.

Saúde Pública com excelência

“É uma satisfação ver a Saúde Pública de Aparecida em constante aprimoramento. Isso é uma prioridade para a Prefeitura. Iniciamos as cirurgias bariátricas para que as pessoas que precisam delas possam ter esse serviço aqui mesmo, na nossa cidade. E mais: com a excelência e o padrão Albert Einstein. Trabalhamos para ofertar os melhores serviços possíveis para a população”, ressaltou o prefeito Vilmar Mariano.

Segundo o secretário Municipal de Saúde Alessandro Magalhães, a expectativa é suprir a demanda atual ao longo do próximo ano: “Fizemos a primeira do município hoje com o privilégio do presidente do Einstein vir operar e nosso projeto é que consigamos ajudar todos que aguardam na fila por essa cirurgia. Atualmente são 65 pessoas que já começaram a ser avaliadas, os dois primeiros operados nesta sexta”.

O gestor também explicou que as cirurgias bariátricas em Aparecida vêm para complementar um projeto maior: “Vamos aprimorar o combate à obesidade aqui no município, estamos trabalhando para ampliar esse projeto com orientações e estímulos à atividade física em nossa rede para que isso melhore a qualidade de vida dos aparecidenses.”

Após a primeira bariátrica do Hmap, o cirurgião e presidente do Einstein, Sidney Klajner, destacou que “a obesidade representa uma situação impactante na saúde da nossa população e leva à hipertensão, diabetes, problemas ortopédicos, e temos uma estatística de que 57% da população brasileira tem excesso de peso. Um programa de prevenção da obesidade tem o fator preventivo, no qual orientamos as pessoas, desde a infância, para hábitos de vida de combate à obesidade, como a prática de atividade física e nutrição adequada”.

Proteção e economia de recursos

A respeito da cirurgia bariátrica, Sidney Klajner frisou que em diversos casos existe indicação precisa do procedimento como sendo o melhor tratamento para aqueles pacientes que já têm doenças que são graves e que podem culminar com um acidente vascular cerebral ou um infarto. “A cirurgia é indicada para tratamento de obesidade em pessoas com risco para esses desfechos, e, além de trazer saúde para a população, ela poupa recursos que seriam desperdiçados em situações evitáveis. Por isso, a cirurgia bariátrica é importante principalmente na prevenção de complicações de doenças que são trazidas pela obesidade”, destacou.

O diretor médico do HMAP Felipe Piza acrescentou que “fizemos as primeiras bariátricas de muitas. Fazê-las no HMAP é um dever nosso. A demanda é muito grande, o número de obesos na população aumentou significativamente nos últimos anos, o que se acentuou durante a pandemia. O HMAP tem toda a estrutura física, e, mais do que isso, um corpo médico extremamente qualificado, além da rede Einstein que faz toda diferença.”

A liderança da equipe multiprofissional responsável pelos pacientes bariátricos é do cirurgião do aparelho digestivo Renan Marangoni, que também atua no Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia. O HMAP poderá receber tanto pacientes que já iniciaram o preparo em outra unidade da rede pública, quanto pessoas que estejam iniciando somente agora a busca pelo tratamento.

Preparação dos pacientes

Os primeiros pacientes encaminhados ao HMAP passaram pela regulação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Antes da cirurgia, quem tem indicação é acompanhado por psicólogo, nutricionista, endocrinologista, anestesista, fisioterapeuta, e, se necessário, também por outros especialistas como cardiologista e psiquiatra. Segundo a equipe do Hospital, o preparo adequado é fundamental porque a bariátrica é apenas o início de um tratamento que exige disciplina e perseverança. A ideia é que a pessoa crie estratégias para mudanças de hábitos.

Como são as cirurgias

Em geral, as cirurgias bariátricas podem ser feitas de forma tradicional (aberta) ou podem ser videolaparoscópicas (pequenos cortes e auxílio de uma câmera). Essas últimas, minimamente invasivas, deverão ser as de maior número no HMAP. Os dois tipos mais comuns de bariátrica são o sleeve, quando o médico retira uma parte do estômago e o transforma em um tubo; ou o bypass gástrico em Y de Roux, em que há a redução do estômago e o desvio da porção inicial do intestino delgado.

Fluxo de atendimento em Aparecida

Qualquer morador de Aparecida pode procurar gratuitamente atendimento para tratamento da obesidade. O primeiro passo é agendar avaliação na Unidade Básica de Saúde mais próxima ou pelo 0800-646-1590. O clínico geral vai analisar as demandas de cada caso e fazer os encaminhamentos necessários para que se inicie o tratamento, que poderá ter ou não indicação de cirurgia.