Aparecida dá dicas para amenizar efeitos do calor e do tempo seco

Calor intenso, tempo seco, umidade do ar bem baixa. São condições com as quais o aparecidense está acostumado a lidar nesta época do ano. Mas é preciso tomar cuidados para manter o corpo hidratado e protegido das altas temperaturas. Nesta sexta-feira, 22, por exemplo, a previsão é de calor de até 31° C, segundo o Instituto Climatempo. A Secretaria de Saúde de Aparecida dá dicas para a população se precaver nestes dias secos.

Quem explica, ponto a ponto, é o coordenador médico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Flamboyant, Luiz Gaspar. Ele esclarece como cuidar da alimentação, da proteção da pele e da umidificação do ar em casa.

Quem costuma sofrer mais os efeitos do calor?

São as crianças menores de dois anos e os idosos, pessoas maiores de 60 anos, que não têm senso adequado de sede, aquela sensação de que é hora de tomar água. Esse público é mais suscetível a desidratação.

Quais alimentos são mais adequados para estes dias de calor?

Alimentos ricos em água, como melancia, abacaxi, pepino, tomate, alface e repolho; e sucos. O ideal é evitar alimentos gordurosos, com muitos condimentos, e frituras.

Sobre atividades físicas ao ar livre.

A dica do médico Luiz Gaspar é para que, dentro das possibilidades, a população evite esforços físicos entre 10h e 16h, quando as temperaturas estão mais altas.

E se não der mesmo para fugir da exposição ao sol?

Neste caso, as recomendações são usar filtro solar; chapéu, boné ou similares; e roupas de tecidos leves, com cores neutras, que absorvem menos calor. Camisetas de manga longa são muito bem-vindas.

Estando em casa ou na rua, quais os cuidados mais básicos para aumentar a sensação de bem-estar ao longo do dia?

Tomar bastante água (mais de dois litros por dia) e manter as narinas sempre hidratadas.

O que fazer para melhorar a qualidade do ar em casa?

Além de usar o aparelho umidificador de ar, outras alternativas sugeridas são colocar na casa toalhas úmidas ou bacias com água.

E quais os principais problemas de saúde causados pelo calor forte e tempo seco?

Desidratação, infecção das vias aéreas, diarreia e vômito.

Se necessário, a população de Aparecida pode buscar ajuda médica nas UPA’s Flamboyant, Brasicon e Buriti Sereno; nas mais de 40 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) espalhadas pela cidade e ainda nos CAIS Nova Era e Colina Azul.