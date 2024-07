Aparecida: DC retira apoio a Alcides e vai reforçar campanha de Leandro Vilela

O Democracia Cristã vai anunciar nesta quinta-feira (10), apoio a pré-campanha de Leandro Vilela (MDB). O partido estava caminhando com o deputado federal professor Alcides Ribeiro e decidiu mudar a rota, após a retirada do atual prefeito, Vilmar Mariano (UB), da disputa à reeleição.

O acordo teve as digitais do ex-prefeito Gustavo Mendanha que possui bom relacionamento com o presidente estadual da sigla cristã, Alexandre Magalhães. O DC caminhou com o líder aparecidense nas eleições de 2022 quando o mesmo se aventurou na disputa ao Palácio das Esmeraldas, contra o governador Ronaldo Caiado (UB), que foi reeleito.

Hoje, todos estão no mesmo barco, não só em Aparecida. Há dois dias, o DC, que tinha pré-candidatura ao Paço Municipal abdicou do nome do delegado Humberto Teófilo na corrida eleitoral e também declarou apoio a Sandro Mabel, que tem apoio do governador Ronaldo Caiado e Gustavo Mendanha na coordenação da campanha.