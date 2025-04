Escolas do Futuro impulsionam empreendedorismo inovador em Goiás

Presentes em cinco cidades goianas, as Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) têm se destacado na formação técnica e profissionalizante, preparando seus alunos não só para o mercado de trabalho como também a criação dos próprios negócios. Com foco em inovação, sobretudo na área de sustentabilidade e energia limpa, as unidades estaduais têm impulsionado projetos de alto impacto desenvolvidos pelos estudantes.

Um exemplo é o projeto de Cláudia Vitória do Nascimento Pimentel, aluna do terceiro ano do Ensino Médio, que participa do programa Inove Mais, na unidade da EFG em Mineiros. Ela explica que está desenvolvendo um projeto para viabilizar uma turbina eólica para rodovias. “Conforme os carros passam, eles produzem energia elétrica para iluminar postes, radares e sinais de trânsito”, explica a estudante, que desenvolve o projeto dentro do Setor de Tecnologia, Ambientes de Inovação e Desenvolvimento de Negócios (STAI) da EFG.

Outro destaque é o projeto de arborização urbana da aluna Gabriele Monteiro Magalhães, do segundo ano, que está em pré-incubação no STAI. “Minha ideia é criar uma plataforma que facilite o contato entre produtores de mudas de árvores nativas do Cerrado e prefeituras, visando um planejamento urbano com arborização para criar um ambiente com menos calor nas cidades”, comenta.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto, explica que o foco das Escolas do Futuro é a formação e incentivo de novos negócios inovadores no estado. “Essa é uma determinação do governador Ronaldo Caiado: formar nossos jovens para empreender e inovar no mercado de trabalho, num contexto de baixos salários no mercado tradicional, entendendo que a tecnologia tem potencial para tirar as pessoas da pobreza”, revela.

Para o coordenador do STAI na EFG em Mineiros, Alexsandro Albuquerque, o incentivo ao empreendedorismo inovador é essencial para a formação de profissionais capacitados para os desafios da indústria. “Buscamos estimular a criatividade dos alunos e conectar suas ideias ao setor produtivo, proporcionando experiências reais e preparação para o mercado”, destaca.

Suporte ao empreendedorismo

As EFGs oferecem cursos na modalidade de Educação Profissional e Tecnológica. As opções de formação variam entre curta (capacitação), média (qualificação profissional) e longa duração (técnico ou superior tecnológico), abrangendo áreas como Tecnologia, Comunicação e Gestão e Negócios.

Para auxiliar no desenvolvimento de projetos, as EFGs contam ainda com o Laboratório de Inovação (Inove Lab), um ambiente equipado para a criação de protótipos utilizando impressoras 3D, máquinas de corte a laser e usinagem. Alunos e empreendedores também podem participar de minicursos para aprender a operar esses equipamentos.

O STAI, por sua vez, possui um caráter multi-institucional e está voltado ao desenvolvimento de soluções inovadoras para estudantes, profissionais autônomos e empreendedores. Suas iniciativas são divididas em duas diretrizes: atendimento ao setor produtivo, que envolve a prestação de serviços tecnológicos e o suporte a demandas empresariais; e suporte acadêmico, promovendo pesquisas aplicadas alinhadas às matrizes curriculares dos cursos das EFGs.

A pré-incubadora de empresas das EFGs também desempenha um papel fundamental ao oferecer suporte a empreendedores que ainda não formalizaram seus negócios. Nesse período, os participantes recebem orientação para validar suas ideias, construir um produto mínimo viável (MVP) e estruturar seus planos de negócios.